Эксперты по отбору фильмов рассказали о программе "Лучезарного ангела"

Пандемия скорректировала привычный формат XVII Международного благотворительного кинофестиваля "Лучезарный Ангел", который начнется 1 ноября и продлится до 7 ноября. Пока запланирована возможность смешанного просмотра: обычного в кинотеатрах и через интернет. Онлайн-трансляции открытия, закрытия и показов можно будет посмотреть по ссылке на сайте фестиваля.

Фильм-открытие "Лучезарного ангела" - "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас о знаменитой благотворительнице Елизавете Глинке. В программе полнометражного кино 14 конкурсных фильмов, два - вне конкурса и еще четыре кинокартины будут показаны в рамках ретроспективы. Особенно радует организаторов, что зрители смогут увидеть шесть фильмов для детей и подростков.

"Это кино, защищенное от моды, и сделанное в параметрах искусства, оно не частый гость на наших экранах", - подчеркнула эксперт по отбору полнометражных игровых фильмов кинофестиваля, киновед, сценарист​ Ирина Павлова. По ее словам, 99 процентов фильмов сделаны до драматических событий карантина, но программа получилась чрезвычайно драматичной.

"Не будет легкого кино. Это драматические истории личности и души, трудного пути к себе. Художники ощущали внутреннее беспокойство, что-то предчувствовали, и это не просто так", - уверена эксперт.

Среди фильмов, которые, по выражению Ирины Павловой, сделаны с Богом в душе, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой (в прошлом году был представлен на Каннском фестивале, а его российская премьера прошла на "Кинотавре"), "Блокадный дневник" Андрея Зайцева получил главный приз на 42-м Московском международном кинофестивале, картина "Доктор Лиза" Оксаны Карас получила приз зрительских симпатий на "Кинотавре" и стала фильмом открытия Российских программ ММКФ, драма "Ван Гоги" Сергея Ливнева получила премию "Ника" сразу в четырех номинациях.

"Не могу не отметить фильм "Земля Эльзы" Юлии Колесник, где успела сняться блистательная Ирина Печерникова", - добавила Павлова.

В анимационную программу "Лучезарного Ангел" вошли мультфильмы, созданные не только в России, но также - в Беларуси, Германии, Румынии и Франции. Это 50 работ: 26 конкурсных (среди них - 5 дебютов), 8 внеконкурсных и 16 ретроспективных. Ретроспективные показы будут включать, в том числе, фильмы, созданные в СССР.

Лучшие советские послевоенные мультики делали фронтовики, прошедшие жестокую школу Великой отечественной войны. "Именно они снимали самые пронзительные и нежные мультфильмы о мире, ценности дружбы", - рассказал эксперт по отбору анимационных фильмов, шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм'' Сергей Капков и напомнил слова одного из пап римских: "Смотрите советские мультфильмы, самые добрые в мире". "Война, как ни странно, задала тон всей нашей мультипликации на долгие десятилетия", - считает Капков. И вот среди мультипликаторов-фронтовиков в этом году решено отметить столетие режиссера Льва Мильчина ("Конек-горбунок", "Свинья-копилка", "Бабушкин зонтик", "Сказка о царе Салтане"). А также столетие символа российской анимации - Леонида Шварцмана ("Аленький цветочек", "Чебурашка" и другие).

В этом году конкуренция среди документальных фильмов, пришедших на "Лучезарный Ангел", была очень высокой. Из поданных 135 заявок, взяли на конкурс 23 фильма: 15 - в документальный, 8 - в телевизионный. Во внеконкурсной программе- 18 работ, еще два документальных фильма будут показаны в рамках ретроспективы.

Внеконкурсная программа разделена на пять блоков. Это две спецпрограммы - к 75-летию Великой Победы "Победа - одна на всех" и к 100-летию Сергея Бондарчука, а также "Актуальное кино", "Люди России" и "Телевизионное просвещение" (здесь будут представлены фильмы из циклов "Русская Атлантида" и "Возвращение домой").

И наконец "короткий метр" - это 40 игровых фильмов (19 конкурсных, 18 внеконкурсных, 3 фильма в рамках ретроспективы). Традиционно велико количество дебютных работ: 9 в конкурсе и 13 - вне конкурса.

Они очень разные и по жанру, и даже по длине. Самый короткий фильм "Стул" длится всего две минуты.

"Кино свежее, новое, настоящее и безусловно духовное", - резюмировал председатель жюри короткометражных фильмов кинофестиваля, народный артист РФ Дмитрий Харатьян. - И не зависимо от жанра и формата, все содержательное".

Среди лучших, с его точки зрения, фильмов о войне Харатьян отметил российский фильм "Ваш Ваня" и белорусский - "Фото на память".

Справка "РГ"

Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" учрежден в 2003 году, а с 2007 года получил статус международного.

Он проводится при духовном попечительстве Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проект является одним из приоритетных мероприятий Комплексной целевой программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России".