Эксперты по отбору фильмов рассказали о программе "Лучезарного ангела"

Фильм-открытие "Лучезарного ангела" - "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас о знаменитой благотворительнице Елизавете Глинке. В программе полнометражного кино 14 конкурсных фильмов, два - вне конкурса и еще четыре кинокартины будут показаны в рамках ретроспективы. Особенно радует организаторов, что зрители смогут увидеть шесть фильмов для детей и подростков.
"Это кино, защищенное от моды, и сделанное в параметрах искусства, оно не частый гость на наших экранах", - подчеркнула эксперт по отбору полнометражных игровых фильмов кинофестиваля, киновед, сценарист Ирина Павлова. По ее словам, 99 процентов фильмов сделаны до драматических событий карантина, но программа получилась чрезвычайно драматичной.
"Не будет легкого кино. Это драматические истории личности и души, трудного пути к себе. Художники ощущали внутреннее беспокойство, что-то предчувствовали, и это не просто так", - уверена эксперт.
Среди фильмов, которые, по выражению Ирины Павловой, сделаны с Богом в душе, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой (в прошлом году был представлен на Каннском фестивале, а его российская премьера прошла на "Кинотавре"), "Блокадный дневник" Андрея Зайцева получил главный приз на 42-м Московском международном кинофестивале, картина "Доктор Лиза" Оксаны Карас получила приз зрительских симпатий на "Кинотавре" и стала фильмом открытия Российских программ ММКФ, драма "Ван Гоги" Сергея Ливнева получила премию "Ника" сразу в четырех номинациях.
"Не могу не отметить фильм "Земля Эльзы" Юлии Колесник, где успела сняться блистательная Ирина Печерникова", - добавила Павлова.
В анимационную программу "Лучезарного Ангел" вошли мультфильмы, созданные не только в России, но также - в Беларуси, Германии, Румынии и Франции. Это 50 работ: 26 конкурсных (среди них - 5 дебютов), 8 внеконкурсных и 16 ретроспективных. Ретроспективные показы будут включать, в том числе, фильмы, созданные в СССР.
Лучшие советские послевоенные мультики делали фронтовики, прошедшие жестокую школу Великой отечественной войны. "Именно они снимали самые пронзительные и нежные мультфильмы о мире, ценности дружбы", - рассказал эксперт по отбору анимационных фильмов, шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм'' Сергей Капков и напомнил слова одного из пап римских: "Смотрите советские мультфильмы, самые добрые в мире". "Война, как ни странно, задала тон всей нашей мультипликации на долгие десятилетия", - считает Капков. И вот среди мультипликаторов-фронтовиков в этом году решено отметить столетие режиссера Льва Мильчина ("Конек-горбунок", "Свинья-копилка", "Бабушкин зонтик", "Сказка о царе Салтане"). А также столетие символа российской анимации - Леонида Шварцмана ("Аленький цветочек", "Чебурашка" и другие).
В этом году конкуренция среди документальных фильмов, пришедших на "Лучезарный Ангел", была очень высокой. Из поданных 135 заявок, взяли на конкурс 23 фильма: 15 - в документальный, 8 - в телевизионный. Во внеконкурсной программе- 18 работ, еще два документальных фильма будут показаны в рамках ретроспективы.
Внеконкурсная программа разделена на пять блоков. Это две спецпрограммы - к 75-летию Великой Победы "Победа - одна на всех" и к 100-летию Сергея Бондарчука, а также "Актуальное кино", "Люди России" и "Телевизионное просвещение" (здесь будут представлены фильмы из циклов "Русская Атлантида" и "Возвращение домой").
И наконец "короткий метр" - это 40 игровых фильмов (19 конкурсных, 18 внеконкурсных, 3 фильма в рамках ретроспективы). Традиционно велико количество дебютных работ: 9 в конкурсе и 13 - вне конкурса.
Они очень разные и по жанру, и даже по длине. Самый короткий фильм "Стул" длится всего две минуты.
"Кино свежее, новое, настоящее и безусловно духовное", - резюмировал председатель жюри короткометражных фильмов кинофестиваля, народный артист РФ Дмитрий Харатьян. - И не зависимо от жанра и формата, все содержательное".
Среди лучших, с его точки зрения, фильмов о войне Харатьян отметил российский фильм "Ваш Ваня" и белорусский - "Фото на память".
Справка "РГ"
Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" учрежден в 2003 году, а с 2007 года получил статус международного.
Он проводится при духовном попечительстве Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проект является одним из приоритетных мероприятий Комплексной целевой программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России".