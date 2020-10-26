Фильм Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной роли выйдет в прокат в декабре

Стало известно, что хит Венецианского фестиваля этого года, новый фильм дважды лауреата премии "Оскар" Педро Альмодовара "Человеческий голос" Human Voice с Тильдой Суинтон в главной роли выйдет в российский кинопрокат 3 декабря.

Картина, премьера которой состоялась в Венеции, поставлена по одноименной пьесе Жана Кокто. Это произведение не раз было экранизировано. В разные годы главную героиню сыграли Софи Лорен, Симоне Синьоре, Ингрид Бергман и Лив Ульман.

Российский прокатчик картины - компания "Вольга" - в своем релизе напоминает сюжет: "Женщина замерла в надежде на возвращение бывшего возлюбленного, так и не забравшего свои чемоданы. Она делит одиночество с голосом в телефонной трубке и преданным псом, не понимающим, оставил ли его хозяин. Два живых существа, застрявших в неопределенности мучительного ожидания..."

В картине также снимались Агустин Альмодовар и Мигель Альмодовар.

Фильм Педро Альмодовара был высоко отмечен критиками, его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 95%. "Тильда Суинтон настолько соответствует духу Альмодовара, что невольно ощущаешь аппетит увидеть и новые, грядущие результаты сотрудничества испанского режиссера и шотландской звезды", - цитата из издания Financial Times.