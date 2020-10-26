Генсек ООН оценил договоренность о прекращении огня между Ереваном и Баку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил достижение договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Его заявление распространил госдепартамент США.

"Генеральный секретарь приветствует совместное заявление правительств Соединенных Штатов, Армении и Азербайджана, в котором говорится о том, что гуманитарное прекращение огня, согласованное в Москве 10 октября и подтвержденное в Париже 17 октября, вступит в силу в 08:00 по местному времени в понедельник, 26 октября", - сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, Гуттериш призывает стороны возобновить предметные переговоры без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).

Также отмечается необходимость обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ для гуманитарных работников и для доставки гумпомощи гражданскому населению в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Конфликт в очередной раз обострился 27 сентября. Москва с самого начала нового кризиса предпринимала шаги по предотвра­щению эскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров.