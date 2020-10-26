Гинцбург: На уменьшение защитных свойств организма вакцина не влияет

Прививка от СOVID-19 не повлияет на уменьшение защитных свойств организма, заявил руководитель Центра им. Н.Ф.Гамалеи, где разработали первую вакцину от нового вируса, Александр Гинцбург.

"Вакцина создает хороший защитный барьер против данного возбудителя", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", подчеркнув, что прививаться можно и нужно сейчас. По его словам, вакцинация от СOVID-19 также поможет создать перекрестный иммунитет к ряду других коронавирусов, которые циркулируют в это время года.

Гинцбург также отметил, что сегодня прививку сделали уже более 25 тысяч человек. Большинство вакцинируемых переносят препарат без побочных эффектов, только в 15% случаях повышается температура, возможны головные боли и ломота в мышцах. "Те побочные эффекты, которые наблюдаются, незначительные, соответствуют инструкции по применению препарата", - говорит он. Также, по его словам, нет ничего страшного, что через 2-3 месяца после вакцинации снижается уровень антител, поскольку остаются клетки памяти, которые и вырабатывают иммунный ответ на вирус.

Помимо этого сегодня стало известно, что к выпуску вакцины от коронавируса в производственных масштабах приступала компания "Генериум", которая успешно завершила трансфер, воспроизведение и масштабирование технологии на своей научно-производственной базе. Сегодня это первый завершенный трансфер полного цикла производства: от субстанции до готовой формы вакцины. "Мы поэтапно наращиваем производственные мощности с выходом на показатели от 5 до 8 миллионов доз в месяц", - рассказал "РГ" член Совета директоров компании "Генериум" Даниил Талянский. Также право на выпуск вакцины в ближайшее время должны получить еще две компании. В начале ноября производство развернет компания "Биокад", которая располагает самыми крупными мощностями в стране. А следом за ней, с небольшим опозданием, свои площадки готова предоставить компания "P-Фарма".

Таким образом, к декабрю вакцина будет производиться на пяти площадках, сегодня также ее выпускают компании "Биннофарм" и "Медгамал" - филиал Центра им. Н.Ф.Гамалеи. Объемы производства к этому времени должны составить не менее 5-6 млн доз в месяц, считает Гинцбург.