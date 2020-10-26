Гинцбург рассказал, как добровольцы переносят вакцинацию "Спутником V"

Вакцину "Спутник V" без побочных эффектов переносят 85% участников пострегистрационных испытаний, сообщил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как не трудно понять, 85% переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства", - рассказал Александр Гинцбург в эфире "России 24".

Незначительные побочные эффекты после введения препарата, которые наблюдались у некоторых участников, были такими же, как ранее у добровольцев, участвовавших в первых двух этапах клинических исследований. Это временное повышение температуры до 38 градусов, в некоторых случаях - головная боль, ломота в мышцах, покраснение и болезненные ощущения в месте введения препарата. О возможном возникновении таких реакций говорится и в инструкции по применению вакцины.