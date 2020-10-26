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26.10.2020 16:44
Рубрика: Общество

Глава Росприроднадзора назвала экологические штрафы смехотворными

Текст: Алексей Дуэль
Штрафы за экологические нарушения "самые маленькие в стране" и "смехотворные". Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время выступления на круглом столе "Чистый воздух городов 2030: миф или реальность?", организованным Счетной палатой России.
Фото: Алексей Мальгавко/РА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РА Новости

"Мы многие годы меняли законодательство в угоду бизнеса, - сказала Светлана Радионова. - До сих пор не принята методика расчета вреда, нанесенного атмосферному воздуху. Наши экологические штрафы смехотворны, они самые маленькие в стране. Ни у кого из других контрольных органов нет таких мизерных штрафов".

Фото: iStock
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Как пояснила руководитель ведомства, при общении с добросовестными предпринимателями, у нее самой и ее сотрудников никаких проблем не возникает. Но в случае нарушений побудить компании соблюдать нормы зачастую оказывает нечем. Причем если в случае нанесения вреда земле или воде есть возможность рассчитать сумму ущерба и предъявить ее, то по выбросам в атмосферу такое невозможно.

"Методику оценки ущерба по воздуху мы уже 10 лет не можем принять!" - выразила негодование Светлана Радионова и добавила, что когда она сообщает о своей грядущей командировке в один из проблемных городов, местные жители начинают писать ей в соцсетях комментарии: как хорошо, хоть пару дней нормальным воздухом подышим.

"Перед приездом инспекторского состава на производствах часто объявляют внезапные ремонты и остановки на профилактику", - признала Светлана Радионова. По ее мнению, эта нехитрая мера позволяет многим недобросовестным производителям уходить от ответственности.

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