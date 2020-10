Голливуд снимает в Финляндии первый фильм на тему клонирования

Голливуд пришел в Финляндию... Первый голливудский релиз, который полностью снимут в Финляндии называется Dual, и он будет сделан в популярном жанре научной фантастики. Съемки уже начались в финском Тампере. Режиссер Райли Стернс. В главных ролях: Карен Гиллан ("Джуманджи: Зов джунглей", "Мстители: Финал"), Аарон Пол ("Во все тяжкие", "Мир Дикого Запада") и Бела Коале ("Гавайи 5:0").

Фильм расскажет о девушке, которая, узнав о своей неизлечимой болезни, решается на процедуру клонирования, чтобы облегчить страдания своей семье и близким. Однако, когда она внезапным и чудесным образом исцеляется, то сталкивается с новой проблемой: от клона нельзя просто так отказаться. Все попытки "списать" двойника приводят к санкционированной судом дуэли, которая будет продолжаться до тех пор, пока один из участников не погибнет.

"С тех пор, как я приехал в Тампере более месяца назад, я не перестаю находить здесь вдохновение, - говорит режиссер фильма Райли Стернс, - То, что я вижу вокруг себя, безусловно, повлияло и отчасти внесло изменения в сценарий фильма. Я очень рад, что зрители увидят мир, который мы можем создать на экране благодаря съемкам здесь".

В съемках задействовано около 100 финских профессионалов в области кино.

"Это очень важная возможность для Финляндии и Тампере. Мы приложили много усилий для развития инфраструктуры и стимулирования интереса для киноиндустрии. Я рад, что Тампере наконец становится ведущим международным центром съемок", - говорит Илкка Рахконен, директор Film Tampere.

Важный факт, который повлиял на выбор места для съемок, - стабильно низкий уровень коронавирусной инфекции в Финляндии. Тем не менее, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности актеров, съемочной группы и обслуживающего персонала.

А Голливуд не собирается останавливаться на одном проекте. Среди готовящихся к запуску в производство работ: The trip ("Путешествие" с Нуми Рапас и Акселем Хенни, Run Rabbit ("Беги, кролик, беги") с Элизабет Мосс, Cus and Mike ("Кус и Майк") с Энтони Хопкинсом в главных ролях. В процессе съемок: Prisoners of the ghostland ("Пленники долины привидений") Сионо Соно с Николасом Кейджем и Софией Бутеллой. Еще один проект - Stowaway ("Безбилетник") с Анной Кендрик и Тони Коллетт - сейчас на стадии постпродакшн.