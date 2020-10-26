В Израиле заявили о найденных "гвоздях от распятия Христа"

В Израиле обсуждают результаты исследования, которое провел геолог из Иерусалима Арье Шимрон. Он считает, что найденные при археологических раскопках гвозди могли использоваться для реального исторического распятия, возможно, самого Иисуса Христа.

Как рассказывает The Jerusalem Post, геолог из Иерусалима считает, что у нас, возможно, уже давно есть гвозди, которыми могли распять Иисуса Христа. К такому выводу исследователь пришел после того, как проанализировал фрагменты гвоздей, которые дошли до наших дней вместе с фрагментами кости и дерева.

Впервые об этих фрагментах стало известно после раскопок 1990 года. Они были проведены на месте захоронения человека по имени Каиафа. Этой гробнице около 2000 лет. Ее случайно нашли рабочие, строившие дорогу. Та находка сразу взволновала ученых, ведь имя Каиафа носил первосвященник, половина служения которого прошла при Понтии Пилате. Он упоминается в Новом Завете и именно его считают организатором "заговора с целью убийства Иисуса".

Гвозди были изучены, но ученые еще много лет назад отвергли предположение о том, что они могли иметь хоть какое-то отношение к казни Христа. В какой-то момент фрагменты загадочно исчезли, но в 2011 году то ли они, то ли похожие на них артефакты снова появились - в документальном фильме режиссера Симхи Якобовичи "Гвозди Христовы".

Поскольку они были обнаружены в могиле, принадлежащей, предположительно, первосвященнику Каиафе, режиссер выдвинул смелую гипотезу: при помощи этих гвоздей мог быть распят Иисус Христос. Мол, первосвященник по какой-то причине забрал их с места казни и сохранил, а во время похорон эти артефакты были уложены в его могилу.

Однако ученые еще в 2011 году, дав ответ на появление фильма, отвергли это предположение. Они отрицали то, что показанные в фильме гвозди могут быть гвоздями из гробницы Каиафы. Почти на 10 лет тема была "закрыта".

Дискуссия возобновилась после появления сообщений о том, что геолог Арье Шимрон провел новое исследование таинственных фрагментов. Он пришел к выводу, что показанные в фильме гвозди являются такими же, как и гвозди, которые были найдены на месте захоронения Каиафы. Следовательно, они могли использоваться для того, чтобы кого-то распять.

"Среди ржавчины есть следы органических отложений, оставшихся на гвоздях, мы идентифицировали и сфотографировали несколько микроскопических фрагментов костей, - цитирует Шимрона The Jerusalem Post. - По моему мнению, научные доказательства того, что гвозди использовались, чтобы кого-то распять, действительно убедительны".

Впрочем, это заявление археологов пока тоже не убедило. Их аргументы не изменились. Так, Управление древностей Израиля, которое курировало раскопки в Иерусалиме, ранее заявило, что в древних гробницах часто находят такие гвозди. Кроме того, до сих пор не доказано, что упомянутая выше гробница действительно принадлежала тому самому первосвященнику, который решил задержать и судить Христа.