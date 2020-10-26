Первого июля 2021 года должен вступить в силу технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности химической продукции" (ТР ЕАЭС 041/2017). Он разработан для обеспечения безопасности химической продукции, которая будет реализовываться в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а это, напомним, Российская Федерация, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Регламент не содержит требований к процессам производства и перевозки, а предназначен для защиты жизни и здоровья человека, его имущества, окружающей среды, а также жизни и здоровья животных и растений.

"При разработке этого регламента за основу были взяты Рекомендации ООН "Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС)". Например, когда ТР ЕАЭС 041/2017 будет введен в действие, то на упаковку должна быть обязательно нанесена предупредительная маркировка химической продукции - один из элементов СГС", - рассказал "РГ" заместитель директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Павел Филаткин.

При этом регламент будет введен в действие только после разработки и принятия документов "второго уровня", в которых будет установлено, как именно будет сформирован и вестись реестр химических веществ и смесей ЕАЭС и как будет проводиться нотификация новых химических веществ. Сейчас эти документы проходят согласование членами экспертной рабочей группы при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Минэкономразвития России 10 сентября этого года направило в ЕЭК предложение о переносе срока вступления регламента в силу на 30 ноября 2022 года. Проект решения Совета ЕЭК размещен на правовом портале ЕЭК для публичного обсуждения.

А что делается в нашей стране для подготовки к введению технического регламента? "В прошлом году у нас был утвержден план-график мероприятий для реализаций ТР на национальном уровне. Началась планомерная подготовка, в том числе инвентаризация химвеществ, обращающихся на территории России. Распределены полномочия федеральных органов исполнительной власти по реализации положений регламента. Так, Минпромторг России определен уполномоченным органом по формированию и ведению национальной части реестра химвеществ и смесей Союза, по нотификации новых веществ - в части внесения сведений о них в национальную часть реестра. И еще за минпромторгом закреплена важная функция представлять интересы РФ и взаимодействовать с международными организациями по поводу обращения химических веществ и смесей", - ответил Павел Филаткин.

Регламент не содержит требований к процессам производства и перевозки, а предназначен для защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды

При этом Роспотребнадзор уполномочен проводить нотификацию новых химвеществ и госрегистрацию химпродукции в части определения опасности для здоровья человека и окружающей среды новых химических веществ с учетом физико-химических, токсикологических и экотоксикологических свойств и направлять заключение в минпромторг.

Если же производитель по каким-либо причинам не успеет пройти процедуру инвентаризации, тогда все не включенные в реестр вещества должны будут нотифицированы как новые - придется провести комплексное исследование их свойств и заполнить отчет о химической безопасности, разъяснил представитель минпромторга. Если компания не смогла принять участие в инвентаризации химвеществ, то уже сегодня можно проверить, есть ли производимое или импортируемое вещество в таблице с промежуточными результатами инвентаризации. Там более 50 тысяч позиций, она доступна в государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Если вещества представлены, дополнительных действий не требуется.

Если вещества не будет в реестре, то можно будет воспользоваться отложенной нормой - в течение двух лет после введения регламента компании имеют право представить сведения о химическом веществе для включения в реестр без проведения нотификации. Но только при условии предоставления сведений, что химическое вещество обращалось на рынке ЕАЭС до даты вступления регламента в силу. Для подтверждения может предъявить договор на поставку (купли-продажи), товарно-транспортную накладную, сведения о наличии химического вещества в национальном реестре государства-члена и т.д.

Как введение в действие техрегламента отразится на самочувствии нашей химической отрасли? "Компании, которые заботятся об информированности своих потребителей и уже сегодня на добровольной основе разрабатывают паспорта безопасности и предупредительную маркировку химической продукции, не заметят существенной разницы, - считает Павел Филаткин. - При утверждении документов второго уровня предполагается поэтапное введение требований к госрегистрации химической продукции в зависимости от объемов ее производства/импорта и отнесения к категории: химическое вещество или смесь. Это позволит равномерно распределить нагрузку как на бизнес-сообщество, так и на уполномоченные органы, ответственные за государственную регистрацию химической продукции".