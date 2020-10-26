Сегодня химический комплекс насчитывает более тысячи предприятий и, являясь одним из самых быстроразвивающихся экономических сегментов страны, в последние годы демонстрирует хорошую динамику прироста.

За последние десять лет химпроизводство в России нарастило объем в 1,7 раза. Были введены крупные единичные мощности по выпуску минеральных удобрений, аммиака, метанола, серной и азотной кислот, полиэтилена, полипропилена и другой широко востребованной продукции. Среднегодовые темпы прироста составляют 4-6 процентов, что значительно превышает темпы развития в других отраслях.

Успеху химической индустрии способствовала реализация прорывных инвестиционных и инновационных проектов на высоком уровне мировых экологически безопасных ресурсо- и энергосберегающих технологий и передовых практик. Главными флагманами химического комплекса по-прежнему являются успешно работающие вертикально интегрированные компании, холдинги, ассоциации и предприятия, такие как: "СИБУР", "ФосАгро", "ЕвроХим", "НИКОХИМ", "Титан", "Уралхим", "Нижнекамскнефтехим", "ТольяттиАзот", "КуйбышевАзот", "ЩекиноАзот", "Пигмент", "Саянскхимпласт", "Акрон" и другие. Во многом успех этих коллективов обусловлен грамотной стратегией, удачно совпавшей с государственными приоритетами, и умелым использованием рыночных механизмов хозяйствования.

На нынешнем этапе развития химкомплекса России компании разумно делают выбор в пользу форсированного наращивания отечественной базы структурообразующих конкурентоспособных продуктов, чтобы расширить внутренний рынок их переработки и потребления в смежных отраслях и поддержать развитие малого бизнеса. Решение этих задач ведется на базе современных технологий, внедрения агрегатов большой единичной мощности.

Так, например, в "СИБУРе" введен уникальный полимерный комплекс мощностью 1 миллион тонн полиэтилена и 500 тысяч тонн полипропилена. В "Акроне" построен комплекс мощностью 1 миллион тонн аммиака. В "Еврохиме" запущено производство мощностью 1 миллион тонн серной кислоты. В "ФосАГРО" введены в эксплуатацию установка по выпуску серной кислоты мощностью 1100 тысяч тонн в год, а также установки по производству кристаллического сульфата аммония мощностью 300 тысяч тонн в год и производству азотной кислоты мощностью 135 тысяч тонн. Введены важные производства химпродуктов и в других компаниях.

Сегодня без приоритетного развития химического комплекса в стране невозможно создавать новые высокотехнологичные рабочие места

Отмечаем успехи и у старожилов отрасли. Так, "Вяземский завод синтетических продуктов", ведущий поэтапную модернизацию оборудования с 2015 года, в сотрудничестве с ведущими итальянскими инженерами запускает новую автоматизированную технологическую линию, которая позволит выпускать до 5000 тонн готовой продукции в год и обеспечивать стабильно высокое ее качество. Продукция Вяземского завода широко используется как сырьевая база для косметической, фармацевтической и десятка других отраслей. С развитием полимерной индустрии, особенно в части "зеленой химии", началось активное использование продукции завода в качестве различных добавок.

Кстати, улучшающими свойствами готовой продукции и параметрами производственных процессов всерьез озадачилась и другая наша компания - "Зиракс". Одна из последних ее разработок - многокомпонентная смесь солей с добавлением ингибитора коррозии и ПАВ. Средство уже показало эффективность для защиты от смерзания различных сыпучих материалов, а также для размораживания смерзшихся материалов. Кроме того, оно успешно снижает пыление на неасфальтированных дорогах и стабилизирует грунт дорожного полотна, улучшая экологическую ситуацию на прилегающих территориях, а также в процессе производства, транспортировки и складирования полезных ископаемых.

Заслуживает высокой оценки деятельность предприятий химпрома в условиях пандемии в этом году. За последние 8 месяцев они не только нарастили производство на 5,2 процента, но и значительно ослабили натиск инфекции благодаря оперативному запуску производств антибактериальных средств на основе изопропилового спирта и хлорпроизводных соединений.

Во всех регионах, где расположены предприятия химкомплекса, были разработаны первоочередные меры и незамедлительно выделены значительные материальные ресурсы для приобретения в местные медучреждения аппаратов ИВЛ, медпрепаратов, средств индивидуальной защиты и т.д.

Вместе с тем в развитии химического комплекса в течение многих лет наблюдается действие негативных факторов, которые отрицательно влияют на темпы химизации экономики. Это, прежде всего, отставание в развитии малотоннажной химии, производстве химических нитей и волокон, химреактивов и особо чистых веществ, отрицательное сальдо в экспортно-импортной торговле химическими материалами, провал в исполнении ряда позиций программы импортозамещения, высокая изношенность основных фондов, отставание в подготовке кадров, и особенно специалистов среднего звена. Следует отметить, что мировой опыт свидетельствует , что уровень химизации национальной экономики любой страны говорит о высшем стандарте прогрессивного промышленного производства, тем самым помогая раскрывать инвестиционную привлекательность страны для мирового и отечественного бизнеса.

При этом перспективы программы видятся волне достижимыми при развитии стратегии химизации народного хозяйства, которая была принята в Советском Союзе в конце 1950-х годов.Та программа на длительные годы обеспечила устойчивый рост экономики страны. Прецедент был, и успех вполне можно повторить. Потенциал отрасли свидетельствует о ее громадном синергетическом влиянии на всю развивающуюся экономику. Проникая в машиностроение, строительство, сельское хозяйство, легкую промышленность, авиацию, космос, оборонный комплекс и другие сектора экономики, химия, и только она, создаст очевидные конкурентные преимущества отечественной промышленности, позволит российским производителям вырваться вперед, а не плестись в хвосте прогресса.

Без излишнего пафоса можно объективно утверждать, что сегодня без приоритетного развития химического комплекса России невозможно создавать новые высокотехнологичные рабочие места в смежных секторах экономики. Нельзя решить проблемы глубины переработки углеводородного сырья и всей группы природно-минеральных ресурсов, не создать достойной линейки композитных материалов для современных систем нового поколения оборудования в машиностроении, авиации, космосе и т.д.

Игнорирование потенциала химических производств не позволит приблизиться даже на шаг к созданию прогрессивных технологий для жизни и быта миллионов горожан с гарантированной экологической защищенностью.