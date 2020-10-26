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26.10.2020 16:27
Рубрика: В мире

Испанская оппозиция согласилась лишь на два месяца чрезвычайного положения

Текст: Юрий Когалов

Главная испанская оппозиционная партия - Народная - согласна продлить режим чрезвычайного положения ("режим тревоги"), введенный в воскресенье в пиренейском королевстве, лишь до середины декабря. Как заявил ее лидер Пабло Касадо, жить в условиях жестких ограничений до начала мая, как предлагает премьер-министр социалист Педро Санчес, слишком долго.

Фото: EPA-EFE/Javier Blasco
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По мнению Касадо, восьми недель вполне достаточно. Лишь на этом условии его партия готова поддержать введение длительного периода чрезвычайного положения. При этом консерваторы хотят, чтобы в эти два месяца была разработана и принята новая юридическая норма, которая станет альтернативой режиму ЧП в борьбе с пандемией коронавируса. Представителей Народной партии смущает, что согласившись на полугодовой период чрезвычайного положения депутаты не смогут его отменить, если ситуация в стране улучшится. По их мнению, это идти в разрез с Конституцией страны.

Стоит отметить, что центральные власти Испании имеют право ввести режим ЧП только на 15 дней, затем для его продления требуется одобрение депутатов. Весной, когда из-за пандемии коронавируса в стране в первый раз объявили чрезвычайное положение, парламентарии каждые 15 дней обсуждали это вопрос, и под конец социалисты, которые находятся у власти в стране, уже с трудом получали нужное количество голосов. Чтобы избежать подобного, Санчес и хочет, чтобы депутаты одобрили продление режима сразу на полгода.

Чрезвычайное положение предполагает введение комендантского часа с 23.00 до 6.00 на всей территории Испании, кроме Канарских островов. Выходить из дома без уважительной причины в этот промежуток времени запрещено. При этом власти регионов могут сдвинуть на час в ту или иную сторону время начала и окончания комендантского часа. Они же будут принимать решения относительно других ограничений. Так, в Каталонии изучают возможность введения карантина на выходные. В Кастилии и Леоне не исключают закрытия границ автономии. А в Арагоне уже пошли на этот шаг, до 9 ноября пересекать границы региона без уважительной причины запрещено.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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