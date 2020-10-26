Испанская оппозиция согласилась лишь на два месяца чрезвычайного положения

Главная испанская оппозиционная партия - Народная - согласна продлить режим чрезвычайного положения ("режим тревоги"), введенный в воскресенье в пиренейском королевстве, лишь до середины декабря. Как заявил ее лидер Пабло Касадо, жить в условиях жестких ограничений до начала мая, как предлагает премьер-министр социалист Педро Санчес, слишком долго.

По мнению Касадо, восьми недель вполне достаточно. Лишь на этом условии его партия готова поддержать введение длительного периода чрезвычайного положения. При этом консерваторы хотят, чтобы в эти два месяца была разработана и принята новая юридическая норма, которая станет альтернативой режиму ЧП в борьбе с пандемией коронавируса. Представителей Народной партии смущает, что согласившись на полугодовой период чрезвычайного положения депутаты не смогут его отменить, если ситуация в стране улучшится. По их мнению, это идти в разрез с Конституцией страны.

Стоит отметить, что центральные власти Испании имеют право ввести режим ЧП только на 15 дней, затем для его продления требуется одобрение депутатов. Весной, когда из-за пандемии коронавируса в стране в первый раз объявили чрезвычайное положение, парламентарии каждые 15 дней обсуждали это вопрос, и под конец социалисты, которые находятся у власти в стране, уже с трудом получали нужное количество голосов. Чтобы избежать подобного, Санчес и хочет, чтобы депутаты одобрили продление режима сразу на полгода.

Чрезвычайное положение предполагает введение комендантского часа с 23.00 до 6.00 на всей территории Испании, кроме Канарских островов. Выходить из дома без уважительной причины в этот промежуток времени запрещено. При этом власти регионов могут сдвинуть на час в ту или иную сторону время начала и окончания комендантского часа. Они же будут принимать решения относительно других ограничений. Так, в Каталонии изучают возможность введения карантина на выходные. В Кастилии и Леоне не исключают закрытия границ автономии. А в Арагоне уже пошли на этот шаг, до 9 ноября пересекать границы региона без уважительной причины запрещено.