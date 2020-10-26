Кабмин утвердил план по развитию водородной энергетики до 2024 года

Правительство сделало первый шаг к формированию в России новой высокотехнологичной отрасли, утвердив план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года.

Документ предусматривает разработку нормативной базы, государственную поддержку научных исследований и проектов создания производственных мощностей, а также укрепление позиций отечественных компаний в этом перспективном сегменте мирового рынка, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

"В сфере водородной энергетики мы обладаем серьезным потенциалом, прежде всего из-за близости к рынкам сбыта водорода в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также мощной научно-производственной базой и ресурсами, которые мы имеем", - отметил глава кабмина. Правительство планирует поддержать пилотные проекты по созданию газовых турбин и железнодорожного транспорта на метано-водородном топливе, установок по производству водорода без выбросов углекислого газа. Отдельное внимание будет уделено подготовке высококвалифицированных кадров для новой отрасли.