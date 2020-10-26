Как будет развиваться в России водородная энергетика

К 2024 году в России будет запущено несколько пилотных проектов в области водородной энергетики. В том числе планируется разработка и создание отечественных установок по производству водорода без выбросов углекислого газа. Это следует из утвержденного правительством плана по развитию водородной энергетики.

Для России эта тема важна не только потому, что использование водорода считается одним из самых перспективных векторов развития мировой энергетики (по различным прогнозам, доля водорода в мировом энергобалансе в будущем может составить от 7 до 25%). Дело еще в том, что для производства водорода используется природный газ, по запасам которого наша страна занимает первое место в мире.

Уже сегодня развитие водородной энергетики рассматривается в качестве одного из перспективных направлений российско-германского и российско-японского сотрудничества, рассказали "РГ" в пресс-службе минэнерго. Ранее глава минэнерго Александр Новак сказал, что выполнение плана по развитию водородной энергетики позволит создать в стране принципиально новую индустрию. "Водород, используемый сегодня в основном в химической и нефтехимической промышленности, в перспективе способен стать одним из драйверов развития энергетики и базой для формирования в стране водородной экономики", - сказал министр.

Помимо производства водорода в плане предусматриваются работы по созданию систем хранения, способов его транспортировки и использования в энергетике, транспорте и промышленности. В "дорожной карте" до 2024 года запланированы разработка, изготовление и проведение испытаний газовых турбин на метано-водородном топливе и создание опытного образца железнодорожного транспорта на водороде.

"Потенциально у России существуют огромные перспективы производства и экспорта водорода, учитывая размеры сырьевых запасов и экспортные мощности трубопроводной системы", - говорит аналитик "Финам" Алексей Калачев. Поскольку сейчас для транспортировки водорода предполагается использовать существующие газопроводы, то и направления будущего экспорта задаются существующими маршрутами. Это Европа и Китай, считает эксперт.

Доля водорода в мировом энергетическом балансе может составить до 25%

Основная проблема пока в том, что цена производства водорода высока и он сейчас не может конкурировать с традиционными энергоносителями - нефтью, газом и углем. Эксперты считают, что в перспективе после 2030 года новые технологии позволят снизить себестоимость производства до конкурентного уровня. "Кроме того, пока отсутствуют производственные мощности, способные выпускать столько водорода, чтобы его экспорт ощутимо потеснил экспорт природного газа, а их строительство обойдется дорого", - уточняет Калачев. Он также пояснил, что Россия может наладить производство водорода из ископаемого углеводородного сырья, но нет уверенности в том, что такой водород будет считаться на международном рынке "зеленой" энергетикой.

Также много споров вызывают способы транспортировки водорода. На фоне роста популярности СПГ возникает вопрос, а будет ли востребован именно трубопроводный способ доставки водорода потребителям. Может статься, что за десятилетия развития водородной энергетики более распространенным способом станет доставка водорода в сжиженном виде, считает Калачев.