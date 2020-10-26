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26.10.2020 20:33
Рубрика: Общество

Цифра и карьера

Как стать крутым айтишником бесплатно
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
Научиться программировать и создавать свои веб-сайты? Узнать больше об искусственном интеллекте? Стать "спецом" в кибербезопасности? Все это доступно россиянам бесплатно по программе персональных "цифровых сертификатов" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". Причем обучаться за счет государства, стать крутым айтишником или просто уверенно работать в цифре сможет любой взрослый, не достигший пенсионного возраста. Есть лишь парочка условий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первое - законченное высшее или среднее профобразование. Второе - прописка в одном из регионов - участников проекта.

Для запуска видеоигр понадобится только флешка

До 30 октября нужно успеть подать заявку на обучение на сайте цифровойсертификат.рф. Учиться можно по 22 направлениям: от искусственного интеллекта и кибербезопасности до цифрового маркетинга и дизайна. Все обучение - онлайн.

- Доступно более 140 программ. По окончании выпускники получат документ о повышении квалификации, - рассказали "РГ" в операторе проекта - Университете 20.35. - Новички смогут начать свой путь в программировании и веб-разработке, а специалисты - повысить квалификацию.

По статистике, большинство желающих получить сертификат (38%) хотят развивать карьеру, получить новую должность или полностью сменить профессию.

На выбор - два десятка направлений: от кибербезопасности до цифрового дизайна 

И кому-то новая программа уже помогла. К примеру, 24-летний инженер-программист благодаря проекту смог устроиться на работу в IT-компанию. Выбрал программу "Анализ данных на основе машинного обучения". "У меня с детства ДЦП. Поэтому, чтобы достичь чего-то в этой жизни, надо стараться. Мне надо делать больше, чем другим", - говорит он.

Молодая мама из Новочеркасска тоже считает, что квалификацию необходимо повышать всю жизнь. "Люди, владеющие цифровыми технологиями - более востребованы", - считает она.

Общество Образование

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