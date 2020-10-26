Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов

Новости

Путин поручил поддержать детей уклоняющихся от уплаты алиментов родителей 18:40
Вышел трейлер второго сезона сериала "257 причин, чтобы жить" 18:36
Правительство направит на программу сельской ипотеки более 4 млрд рублей 18:30
Володин на встрече с Мишустиным заявил о поддержке проекта бюджета Госдумой 18:18
Режиссер ремейка "Ребекки" снимет сиквел "Мега" с Джейсоном Стейтемом 18:16
Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале 18:15
"Звёздный крейсер "Галактика" перезапустят 17:50
Ученые рассказали о полезных свойствах томатного сока 17:46
Сергей Лавров провел переговоры со своим греческим коллегой 17:39
Актер Сергей Жигунов опять развелся с актрисой Верой Новиковой 17:25
Призывы к забастовкам не нанесли ущерба промышленности Беларуси 17:25
Фильм Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной роли выйдет в прокат в декабре 17:22
Белорусские пограничники не пустили в страну 595 иностранцев спортивного телосложения 17:08
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров 17:05
Для поиска жертв крушения вертолета в Вологодской области привлекли Ми-8 17:03
В MGM прокомментировали информацию о продаже нового "Бонда" стримингам 17:03
В Дагестане произошла вспышка сибирской язвы 16:59
Белгородские ученые разработали препарат для лечения печени 16:57
Бывший президент Киргизии объявил голодовку 16:56
Путин учредил почетное звание "Заслуженный судебный пристав РФ" 16:47
Россия и Греция подписали меморандум о проведении Года истории двух стран 16:38
В Подмосковье таксиста забили до смерти в очереди за фастфудом 16:26
Прокуратура взяла на контроль расследование гибели ребенка на квадроцикле 16:23
"Союзмультфильм" показал нового Зайца из перезапуска "Ну, погоди!" 16:12
В "Москва-Сити" пресекли незаконную торговлю алкоголем 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 18:45
Рубрика: В мире

Зе-зрада

Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов
Текст: Павел Дульман
Состоявшиеся на Украине местные выборы в очередной раз подтвердили известное: разделение страны на восток и запад никуда не делось, а технологические "интеграционные проекты", каковыми являются партия "Слуга народа" (СН) и ее лицо - президент Владимир Зеленский, имеют все более короткий срок годности. Резкое повышение удельного политического веса местных властей и стоящих за ними финансово-промышленных групп, временами мало отличимых от организованных преступных группировок, - лишь следствие ослабления центральной власти.
Кабинки для голосования на одном из избирательных участков Львова. Фото: РИА Новости Кабинки для голосования на одном из избирательных участков Львова. Фото: РИА Новости
Кабинки для голосования на одном из избирательных участков Львова. Фото: РИА Новости

По отзывам почти всех местных наблюдателей, в том числе живущих на западные гранты НКО, эти выборы стали самыми скандальными и плохо организованными за всю историю украинской независимости. Технологии фальсификаций и деградация избирательной системы дошли до того, что кое-где обнаружились поддельные избирательные участки, явка на которых была больше, чем на настоящих. По стране же явка побила антирекорд за все годы независимости: всего 36 процентов против 50 на минувших парламентских выборах. В Центризбиркоме и офисе президента провал объяснили пандемией, однако политологи ставят этот фактор не на первое место. Общая усталость и разочарование - около 70 процентов украинцев, по опросу Киевского международного института социологии, считают, что страна движется в неправильном направлении, - отвратили, по их мнению, от голосования больше людей, чем коронавирус.

Фото: Gettyimages
Украинских учителей накажут за Великую Отечественную войну

Хотя голосование было местным - избирались советы депутатов всех уровней и мэры городов, значимость ему предавалась почти как парламентским выборам. Во-первых, "Слуга народа" должна была подтвердить свой выдающийся прошлогодний результат (43 процента) и опосредованно статус Зеленского как национального лидера. Во-вторых, это были первые местные выборы после завершения административной реформы, или "децентрализации", начатой Порошенко в 2014 году в целях обеспечения лояльности региональных элит. На практике это обернулось "мэрской фрондой" для Зеленского, которую он хотел сломать. Результат превзошел худшие ожидания президентского офиса: во многих регионах президентская партия оказалась даже не на втором месте, ни один из кандидатов партии в мэры не победил в первом туре, а где-то, как в Киеве, не вышел во второй.

Следует пояснить причину усиления мэров: децентрализация дала им дополнительные полномочия и в разы увеличила бюджеты городов. Там, где раньше мэр усредненного областного центра распоряжался десятками миллионов долларов, теперь он распределяет и осваивает сотни миллионов. Это позволяет мэрам содержать собственные фракции в городском и областном советах и не зависеть не только от центра, но и от "титульных" спонсоров-олигархов. Типичный пример - Запорожье и его мэр Владимир Буряк, победивший в первом туре, но задолго до голосования дистанцировавшийся от бывшего шефа и владельца градообразующих предприятий Рината Ахметова. Классической можно назвать и ситуацию в Харькове, где мэр Геннадий Кернес, с сентября находящийся в клинике "Шарите", с рекордным результатом победил в мэрской гонке и обеспечил себе большинство в городском и областном советах, оставив выдвиженцев Зеленского не у дел.

Поэтому классическая тройка победителей, которые и будут создавать коалиционное большинство на местах, согласно экзитполам, выглядит так: партия мэра с условным названием "Наш город N" - как сборная местного бизнеса, "Слуга народа" или "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (ОПЗЖ) на юге и востоке, или "Европейская солидарность" (ЕС) Порошенко на западе. Результаты каждой партии в тройке, как правило, отличаются на считаные проценты - у остальных значительно меньше, поэтому итоговое место не слишком важно - им придется договариваться и учитывать интересы друг друга, а это искусство на Украине доведено до совершенства. Яркий пример - Одесса, где мэр Геннадий Труханов, имеющий все шансы победить во втором туре, одной рукой "сотрудничает" с людьми Порошенко и организаторами трагедии 2 мая, а другой, под выборы, возвращает проспекту Маршала Жукова отобранное в рамках "декоммунизации" название.

Хотя выборы были местными - избирались советы депутатов всех уровней и мэры городов, значимость ему предавалась почти как парламентским

Фактор мэрских партий не позволяет экстраполировать результаты местных выборов на всю Украину: эти партии вне идеологии, и являются точкой согласования интересов местных энергетиков, коммунальщиков, застройщиков, торговцев, перевозчиков и прочего бизнеса, в том числе противозаконного. Однако есть яркие детали, которые нельзя не отметить.

Это, например, успех "Оппозиционной платформы - За Жизнь" - единственной силы, выступающей за безоговорочное выполнение Киевом Минских соглашений, которая буквально подобрала с пола голоса обманутых избирателей Зеленского и стала самой влиятельной из парламентских сил на юге и востоке страны. В копилку этой условной "партии мира" можно записать и успех Анатолия Шария - антисистемного политического игрока. Проживая за границей, он смог "завести" своих депутатов в местные советы на юге и востоке, с рекордом в Одессе - 9 процентов, по данным опросов.

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
Испугавшийся шума Владимир Зеленский попал на видео

Полностью провалились на этих выборах радикалы и неонацисты - ни "Национальный корпус", ни "Свобода" не получат своих депутатов даже на западе - их поддержка на уровне арифметической погрешности. Но это не должно вводить в заблуждение: правый электорат вобрал в себя Петр Порошенко и его "Европейская солидарность", которые тоже могут считать эти выборы успешными для себя.

Результаты отражают политическую кому проекта "Слуга народа", который подавался как "объединяющий всех украинцев". Своеобразная ситуация сложилась в Киеве: там во второй тур вместе с Виталием Кличко вышел представитель ОПЗЖ, крепкий хозяйственник и экс-мэр Александр Попов. Хотя разрыв между ними не позволяет ему рассчитывать на победу, Попов "похоронил" кандидата от пропрезидентской партии Ирину Верещук, на которую работали все сценаристы президентского офиса, а также "юмористического", под стать Зеленскому, кандидата Притулу - телеведущего из Тернопольской области. Высокий же результат Кличко можно объяснить специфическими вкусами нынешних киевлян, живущих лучше остальных украинцев и значительно разбавленных публикой, приехавшей "на майдан" и оставшейся в городе.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Правительство направит на программу сельской ипотеки более 4 млрд рублей
Эксперты оценили, когда Россия выйдет на плато по COVID-19
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
В Испании вновь ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса