Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов

Состоявшиеся на Украине местные выборы в очередной раз подтвердили известное: разделение страны на восток и запад никуда не делось, а технологические "интеграционные проекты", каковыми являются партия "Слуга народа" (СН) и ее лицо - президент Владимир Зеленский, имеют все более короткий срок годности. Резкое повышение удельного политического веса местных властей и стоящих за ними финансово-промышленных групп, временами мало отличимых от организованных преступных группировок, - лишь следствие ослабления центральной власти.

По отзывам почти всех местных наблюдателей, в том числе живущих на западные гранты НКО, эти выборы стали самыми скандальными и плохо организованными за всю историю украинской независимости. Технологии фальсификаций и деградация избирательной системы дошли до того, что кое-где обнаружились поддельные избирательные участки, явка на которых была больше, чем на настоящих. По стране же явка побила антирекорд за все годы независимости: всего 36 процентов против 50 на минувших парламентских выборах. В Центризбиркоме и офисе президента провал объяснили пандемией, однако политологи ставят этот фактор не на первое место. Общая усталость и разочарование - около 70 процентов украинцев, по опросу Киевского международного института социологии, считают, что страна движется в неправильном направлении, - отвратили, по их мнению, от голосования больше людей, чем коронавирус.

Хотя голосование было местным - избирались советы депутатов всех уровней и мэры городов, значимость ему предавалась почти как парламентским выборам. Во-первых, "Слуга народа" должна была подтвердить свой выдающийся прошлогодний результат (43 процента) и опосредованно статус Зеленского как национального лидера. Во-вторых, это были первые местные выборы после завершения административной реформы, или "децентрализации", начатой Порошенко в 2014 году в целях обеспечения лояльности региональных элит. На практике это обернулось "мэрской фрондой" для Зеленского, которую он хотел сломать. Результат превзошел худшие ожидания президентского офиса: во многих регионах президентская партия оказалась даже не на втором месте, ни один из кандидатов партии в мэры не победил в первом туре, а где-то, как в Киеве, не вышел во второй.

Следует пояснить причину усиления мэров: децентрализация дала им дополнительные полномочия и в разы увеличила бюджеты городов. Там, где раньше мэр усредненного областного центра распоряжался десятками миллионов долларов, теперь он распределяет и осваивает сотни миллионов. Это позволяет мэрам содержать собственные фракции в городском и областном советах и не зависеть не только от центра, но и от "титульных" спонсоров-олигархов. Типичный пример - Запорожье и его мэр Владимир Буряк, победивший в первом туре, но задолго до голосования дистанцировавшийся от бывшего шефа и владельца градообразующих предприятий Рината Ахметова. Классической можно назвать и ситуацию в Харькове, где мэр Геннадий Кернес, с сентября находящийся в клинике "Шарите", с рекордным результатом победил в мэрской гонке и обеспечил себе большинство в городском и областном советах, оставив выдвиженцев Зеленского не у дел.

Поэтому классическая тройка победителей, которые и будут создавать коалиционное большинство на местах, согласно экзитполам, выглядит так: партия мэра с условным названием "Наш город N" - как сборная местного бизнеса, "Слуга народа" или "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (ОПЗЖ) на юге и востоке, или "Европейская солидарность" (ЕС) Порошенко на западе. Результаты каждой партии в тройке, как правило, отличаются на считаные проценты - у остальных значительно меньше, поэтому итоговое место не слишком важно - им придется договариваться и учитывать интересы друг друга, а это искусство на Украине доведено до совершенства. Яркий пример - Одесса, где мэр Геннадий Труханов, имеющий все шансы победить во втором туре, одной рукой "сотрудничает" с людьми Порошенко и организаторами трагедии 2 мая, а другой, под выборы, возвращает проспекту Маршала Жукова отобранное в рамках "декоммунизации" название.

Хотя выборы были местными - избирались советы депутатов всех уровней и мэры городов, значимость ему предавалась почти как парламентским

Фактор мэрских партий не позволяет экстраполировать результаты местных выборов на всю Украину: эти партии вне идеологии, и являются точкой согласования интересов местных энергетиков, коммунальщиков, застройщиков, торговцев, перевозчиков и прочего бизнеса, в том числе противозаконного. Однако есть яркие детали, которые нельзя не отметить.

Это, например, успех "Оппозиционной платформы - За Жизнь" - единственной силы, выступающей за безоговорочное выполнение Киевом Минских соглашений, которая буквально подобрала с пола голоса обманутых избирателей Зеленского и стала самой влиятельной из парламентских сил на юге и востоке страны. В копилку этой условной "партии мира" можно записать и успех Анатолия Шария - антисистемного политического игрока. Проживая за границей, он смог "завести" своих депутатов в местные советы на юге и востоке, с рекордом в Одессе - 9 процентов, по данным опросов.

Полностью провалились на этих выборах радикалы и неонацисты - ни "Национальный корпус", ни "Свобода" не получат своих депутатов даже на западе - их поддержка на уровне арифметической погрешности. Но это не должно вводить в заблуждение: правый электорат вобрал в себя Петр Порошенко и его "Европейская солидарность", которые тоже могут считать эти выборы успешными для себя.

Результаты отражают политическую кому проекта "Слуга народа", который подавался как "объединяющий всех украинцев". Своеобразная ситуация сложилась в Киеве: там во второй тур вместе с Виталием Кличко вышел представитель ОПЗЖ, крепкий хозяйственник и экс-мэр Александр Попов. Хотя разрыв между ними не позволяет ему рассчитывать на победу, Попов "похоронил" кандидата от пропрезидентской партии Ирину Верещук, на которую работали все сценаристы президентского офиса, а также "юмористического", под стать Зеленскому, кандидата Притулу - телеведущего из Тернопольской области. Высокий же результат Кличко можно объяснить специфическими вкусами нынешних киевлян, живущих лучше остальных украинцев и значительно разбавленных публикой, приехавшей "на майдан" и оставшейся в городе.