Какие Android-приложения ни в коем случае нельзя ставить на смартфон

Эксперты компании Avast, одного из крупных разработчиков антивирусных решений, обнаружили в Google Play более 20 приложений, которые выдают себя за игры, но на самом деле предназначены для демонстрации навязчивой рекламы и принуждения пользователя к загрузке других программ.

По оценкам компании SensorTower, занимающейся мобильной аналитикой, вредоносные приложения, являющиеся частью семейства HiddenAds, скачали более восьми миллионов раз. Пользователи, оставившие негативные отзывы, пишут, что программы активно рекламировались на YouTube.

Avast обратилась в Google с просьбой удалить приложения-фальшивки, однако часть из них все еще доступна для скачивания.

В список приложений, которые специалисты Avast настоятельно рекомендуют удалить со смартфонов, вошли следующие:

- Shoot Them

- Crush Car

- Helicopter Attack

- Assassin Legend - 2020

- Helicopter Shoot

- Rugby Pass

- Flying Skateboard

- Iron It

- Shooting Run

- Plant Monster

- Find Hidden

- Find 5 Differences - 2020

- Rotate Shape

- Jump Jump

- Find 5 Differences - Puzzle Game

- Sway Man

- Money Destroyer

- Desert Against

- Cream Trip

- Props Rescue