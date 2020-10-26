Кандидатов на повышение стали заставлять погашать долги у приставов

Новая тенденция: работодатели начали выдвигать своим перспективным сотрудникам условие, что надо расплатиться с долгами. Иначе повышение не светит.

Одна из таких историй случилась в Калужской области: к судебным приставам пришел мужчина, у которого они в течение нескольких месяцев высчитывали в счет погашения долга часть зарплаты.

Как рассказывают в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, 44-летний местный житель должен был выплатить банку 347 тысяч рублей. К этой сумме еще прибавилось 24 тысячи рублей исполнительского сбора.

"Сотрудниками ведомства было установлено, что должник работает в одном из сетевых магазинов района, - сообщили в ведомстве. - Исполнительный лист был направлен в бухгалтерию организации для удержания долга из заработной платы гражданина".

Постепенно долг мужчины уменьшился на 100 тысяч рублей. Деньги могли и дальше капать частями, но руководство сделало своему сотруднику предложение, от которого тот не смог отказаться.

"Взыскания с зарплаты производились бы и дальше до полного погашения задолженности, но оказалось, что гражданину предложили повышение на работе, - продолжают судебные приставы. - Одним из условий продвижения по карьерной лестнице было избавление от долговых обязательств. Чтобы получить повышение, мужчина поспешил рассчитаться со всеми задолженностями, выплатив 276 тысяч рублей остатка по кредитному долгу и исполнительскому сбору. После этого исполнительное производство было окончено фактическим исполнением".

По словам экспертов, случай не единичный. Многие уважающие себя организации стали следить за финансовой чистоплотностью своих сотрудников. Так что хронические должники ставят под угрозу свою карьеру.

Как поясняет адвокат Екатерина Тютюнникова, работодатель вполне может поставить в качестве негласного условия для продвижения по службе выплату долгов, так как повышение - это статус, наличие подчиненных.

"А сотрудник с долгами не вызывает должного уважения коллектива, - говорит она. - Кроме того, работодатель не застрахован от визитов взыскателя, судебных приставов-исполнителей, упоминания организации при жалобах взыскателя в различные инстанции. Работодатель нацелен на сохранение корпоративной репутации".

Также нередко людей проверяют по базе данных судебных приставов и при приеме на работу. "Отказать в работе из-за наличия долгов работодатель не вправе, - говорит адвокат. - Но такая формулировка и не будет фигурировать в официальной версии".