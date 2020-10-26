Кириенко рассказал о главных качествах политика

Работа в политике требует полной отдачи, открытости и способности чувствовать чужую боль, как собственную, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко на открытии финала конкурса "Лидеры России. Политика". Он проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Цель конкурса - поиск и выявление новых общественно-политических лидеров для законодательной работы в органах представительной власти.

"Только людям, которые никогда не пробовали работать в политике, кажется, что это легко, что надо просто иметь хорошо подвешенный язык и умение красиво выступить", - отметил Кириенко на церемонии открытия. Он уверен, что это совсем не так. "Политика - это тяжелая работа, требующая высочайшего профессионализма, огромного трудолюбия и которая требует, чтобы человек всегда оставался открытым и способным учиться", - сказал представитель Кремля.

Он также напомнил участникам ответ президента России Владимира Путина на вопрос, что нужно, чтобы стать политиком. "Он сказал очень важную вещь: что самое главное - способность чувствовать боль простого человека так же, как свою собственную, не потерять чувство искренности и реального сопереживания", - сказал Кириенко.

"Это работа непростая, потому что ты не принадлежишь себе, потому что у тебя исчезает понятие личного пространства, потому что ты должен быть открыт 24/7, а любые аспекты твоей жизни будут предметом общественного обсуждения", - добавил он.

По мнению Кириенко, главное, ради чего стоит идти в политику, это реальная возможность помочь людям и сделать их жизнь лучше. "Не просто наблюдать, как все развивается на твоих глазах, а быть участником формирования, создания будущего. Какое это будущее, зависит от вас", - сказал он, обращаясь к финалистам.

Конкурс "Лидеры России. Политика" в этом году проводится впервые. С 25 февраля по 16 марта заявки подали более 33 тысяч человек, к дистанционному этапу были допущены чуть более девяти тысяч, успешно его преодолели 544 участника. В сентябре в Москве прошли очные полуфиналы, по итогам которых были определены 100 финалистов.

С 26 по 28 октября проходит очный финал, его победителями станут не более 50 человек. Они получат возможность принять участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, подготовленной мастерской управления "Сенеж" совместно с Высшей школой госуправления РАНХиГС. Кроме того, каждый победитель получит персонального наставника из числа депутатов Госдумы и сенаторов РФ.