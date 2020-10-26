Конкурс проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина для поиска новых общественно-политических деятелей и перспективных законодателей. В этом его отличие от "большого" конкурса "Лидеры России", задача которого - выявлять талантливых управленцев.
"Только людям, которые никогда не пробовали работать в политике, кажется, что это легко, что надо просто иметь хорошо подвешенный язык и умение красиво выступить",- отметил Сергей Кириенко на церемонии открытия финала. Он уверен, что это совсем не так. "Политика - это тяжелая работа, требующая высочайшего профессионализма, огромного трудолюбия и которая требует, чтобы человек всегда оставался открытым и способным учиться", - сказал представитель Кремля.
"Иногда считается, что главное качество политика - это уметь говорить. Это большая ошибка. Главное качество политика - это уметь слушать и слышать", - подчеркнул Кириенко. Он также напомнил участникам ответ Владимира Путина на вопрос, что нужно, чтобы стать политиком. "Он сказал очень важную вещь: что самое главное - способность чувствовать боль простого человека так же, как свою собственную, не потерять чувства искренности и реального сопереживания", - заявил Кириенко. "Это работа непростая, потому что ты не принадлежишь себе, потому что у тебя исчезает понятие личного пространства, потому что ты должен быть открыт 24/7, а любые аспекты твоей жизни будут предметом общественного обсуждения", - добавил он.
По мнению Кириенко, главное, ради чего стоит идти в политику, - это реальная возможность помочь людям и сделать их жизнь лучше. "Не просто наблюдать, как все развивается на твоих глазах, а быть участником формирования, создания будущего. Какое это будущее, зависит от вас", - сказал он, обращаясь к финалистам.
Конкурс "Лидеры России. Политика" в этом году проводится впервые. С 25 февраля по 16 марта заявки подали более 33 тысяч человек, к дистанционному этапу были допущены чуть более 9 тысяч, успешно его преодолели 544 участника. В сентябре в Москве прошли очные полуфиналы, по итогам которых были определены 100 финалистов.
Как рассказал журналистам генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, эксперты оценивали компетенции участников, а их политические взгляды для жюри конкурса значения не имеют. "Мы точно знаем, что среди финалистов есть представители разных политических партий. Главное требование - чтобы каждый из них искренне хотел сделать нашу страну лучше, сильнее, внести свой вклад в это независимо от того, какие политические силы он представляет", - сказал он.
С 26 по 28 октября в Москве проходит очный финал, в ходе которого участникам будут предложены задания, максимально приближенные к реальной жизни. Об одном из них рассказал журналистам председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко. Каждый финалист должен разработать план предвыборной программы на выборах в законодательное собрание в чужом для себя регионе. У каждого, по его словам, будет возможность представить программу и поучаствовать в дебатах, за которыми будут наблюдать эксперты конкурса, наставники и другие участники. Все они потом выступят в качестве условных избирателей. Количество голосов "за" и будет оценкой в задании.
Победителями финала станут не более 50 человек, чьи имена объявят вечером в среду. Они получат возможность с декабря этого года по июнь будущего принять участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, подготовленной Мастерской управления "Сенеж" совместно с Высшей школой госуправления РАНХиГС. Кроме того, каждый победитель получит персонального наставника из числа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.
По словам Алексея Комиссарова, никаких целевых показателей у конкурса нет. "Тем не менее мы надеемся, что кто-то, а может быть, и многие из наших победителей, попробует избраться в Государственную думу и другие законодательные органы, в заксобрания на региональном уровне. Мы будем следить за их судьбой", - сказал он, отвечая на вопрос "РГ".
Один из наставников конкурса - первый вице-спикер ГД Александр Жуков заявил, что в федеральном парламенте не боятся прихода конкурентов из числа участников конкурса, более того - будут рады новым лицам. "В Думе есть и сохранятся люди, которые имеют серьезный опыт, но нужно, безусловно, обновление. Это очень хорошо, что по итогам этого конкурса придет потенциально смена очень серьезная в законодательные органы государственной власти", - сказал он.