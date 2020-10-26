Работа в политике требует полной отдачи, открытости и способности чувствовать чужую боль, как собственную, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко на открытии финала конкурса "Лидеры России. Политика".

Конкурс проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина для поиска новых общественно-политических деятелей и перспективных законодателей. В этом его отличие от "большого" конкурса "Лидеры России", задача которого - выявлять талантливых управленцев.

"Только людям, которые никогда не пробовали работать в политике, кажется, что это легко, что надо просто иметь хорошо подвешенный язык и умение красиво выступить",- отметил Сергей Кириенко на церемонии открытия финала. Он уверен, что это совсем не так. "Политика - это тяжелая работа, требующая высочайшего профессионализма, огромного трудолюбия и которая требует, чтобы человек всегда оставался открытым и способным учиться", - сказал представитель Кремля.

"Иногда считается, что главное качество политика - это уметь говорить. Это большая ошибка. Главное качество политика - это уметь слушать и слышать", - подчеркнул Кириенко. Он также напомнил участникам ответ Владимира Путина на вопрос, что нужно, чтобы стать политиком. "Он сказал очень важную вещь: что самое главное - способность чувствовать боль простого человека так же, как свою собственную, не потерять чувства искренности и реального сопереживания", - заявил Кириенко. "Это работа непростая, потому что ты не принадлежишь себе, потому что у тебя исчезает понятие личного пространства, потому что ты должен быть открыт 24/7, а любые аспекты твоей жизни будут предметом общественного обсуждения", - добавил он.

По мнению Кириенко, главное, ради чего стоит идти в политику, - это реальная возможность помочь людям и сделать их жизнь лучше. "Не просто наблюдать, как все развивается на твоих глазах, а быть участником формирования, создания будущего. Какое это будущее, зависит от вас", - сказал он, обращаясь к финалистам.

Конкурс "Лидеры России. Политика" в этом году проводится впервые. С 25 февраля по 16 марта заявки подали более 33 тысяч человек, к дистанционному этапу были допущены чуть более 9 тысяч, успешно его преодолели 544 участника. В сентябре в Москве прошли очные полуфиналы, по итогам которых были определены 100 финалистов.

Как рассказал журналистам генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, эксперты оценивали компетенции участников, а их политические взгляды для жюри конкурса значения не имеют. "Мы точно знаем, что среди финалистов есть представители разных политических партий. Главное требование - чтобы каждый из них искренне хотел сделать нашу страну лучше, сильнее, внести свой вклад в это независимо от того, какие политические силы он представляет", - сказал он.

С 26 по 28 октября в Москве проходит очный финал, в ходе которого участникам будут предложены задания, максимально приближенные к реальной жизни. Об одном из них рассказал журналистам председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко. Каждый финалист должен разработать план предвыборной программы на выборах в законодательное собрание в чужом для себя регионе. У каждого, по его словам, будет возможность представить программу и поучаствовать в дебатах, за которыми будут наблюдать эксперты конкурса, наставники и другие участники. Все они потом выступят в качестве условных избирателей. Количество голосов "за" и будет оценкой в задании.

Победителями финала станут не более 50 человек, чьи имена объявят вечером в среду. Они получат возможность с декабря этого года по июнь будущего принять участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, подготовленной Мастерской управления "Сенеж" совместно с Высшей школой госуправления РАНХиГС. Кроме того, каждый победитель получит персонального наставника из числа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Политика - это тяжелая работа, требующая высочайшего профессионализма, огромного трудолюбия

По словам Алексея Комиссарова, никаких целевых показателей у конкурса нет. "Тем не менее мы надеемся, что кто-то, а может быть, и многие из наших победителей, попробует избраться в Государственную думу и другие законодательные органы, в заксобрания на региональном уровне. Мы будем следить за их судьбой", - сказал он, отвечая на вопрос "РГ".

Один из наставников конкурса - первый вице-спикер ГД Александр Жуков заявил, что в федеральном парламенте не боятся прихода конкурентов из числа участников конкурса, более того - будут рады новым лицам. "В Думе есть и сохранятся люди, которые имеют серьезный опыт, но нужно, безусловно, обновление. Это очень хорошо, что по итогам этого конкурса придет потенциально смена очень серьезная в законодательные органы государственной власти", - сказал он.