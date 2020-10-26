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26.10.2020 12:37
Рубрика: В мире

Китай вводит санкции в отношении ряда американских компаний

Текст: Юрий Когалов

Пекин принял решение ввести санкции в отношении ряда американских оборонных предприятий. Об этом проинформировал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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По его словам, "чтобы защитить государственные интересы, Китай решил предпринять необходимые меры и ввести санкции против физических лиц и американских предприятий, имеющих отношение к продаже Тайваню оружия". Речь идет, в частности, о Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon.

Как подчеркнули в МИД КНР, "поставки американских вооружений на Тайвань в серьезной степени подрывают принцип одного Китая". "Выражаем в связи с этим решительный протест и осуждаем такие действия", - отметил Чжао Лицзянь, добавив, что Пекин продолжит принимать необходимые меры для защиты национального суверенитета и своих интересов в сфере безопасности.

Ранее стало известно, что госдепартамент США одобрил возможную продажу вооружений Тайваню на сумму 1,81 миллиарда долларов. В список возможных покупок вошли реактивные системы залпового огня М142 HIMARS, крылатые ракеты AGM-84H SLAM-ER и комплектующие.

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