Китай вводит санкции в отношении ряда американских компаний

Пекин принял решение ввести санкции в отношении ряда американских оборонных предприятий. Об этом проинформировал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, "чтобы защитить государственные интересы, Китай решил предпринять необходимые меры и ввести санкции против физических лиц и американских предприятий, имеющих отношение к продаже Тайваню оружия". Речь идет, в частности, о Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon.

Как подчеркнули в МИД КНР, "поставки американских вооружений на Тайвань в серьезной степени подрывают принцип одного Китая". "Выражаем в связи с этим решительный протест и осуждаем такие действия", - отметил Чжао Лицзянь, добавив, что Пекин продолжит принимать необходимые меры для защиты национального суверенитета и своих интересов в сфере безопасности.

Ранее стало известно, что госдепартамент США одобрил возможную продажу вооружений Тайваню на сумму 1,81 миллиарда долларов. В список возможных покупок вошли реактивные системы залпового огня М142 HIMARS, крылатые ракеты AGM-84H SLAM-ER и комплектующие.