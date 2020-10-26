В Словакии турист нашел 700-летний клад серебряных монет

В Словакии прогуливавшийся в окрестностях города Пьештянов турист нашел богатый клад серебряных монет XIII-XIV веков под вырванным с корнем деревом. О находке он сообщил властям, за что получит награду.

Об этом удивительном и случайном открытии рассказало издание The Slovak Spectator. Сообщается, что неназванный турист обратился в Региональное управление памятников (KPU) в Трнаве и рассказал, что под корнями поваленного дерева он нашел серебряные монеты.

Они показались ему очень древними. Турист решил сообщить о них специалистам. Далее на место находки выехали сотрудники KPU. Они обследовали участок при помощи металлоискателя и тоже нашли монеты. В общей сложности ими и туристом было обнаружено 147 средневековых серебряных монет.

В основном клад состоял из венских пфеннигов. Но также были найдены и венгерские имитации венских пфеннигов, отчеканенные в 1251 и 1330 годах. По мнению эксперта KPU Матуша Сладока, изначально монеты, вероятно, были спрятаны в кожаный мешок или же были завернуты в какую-то ткань. Но от этой "обертки" за прошедшие столетия не осталось и следа. Подобные находки для Словакии не редкость.

"В середине XIV века местные жители часто прятали свое имущество, особенно монеты, - говорит Сладок. - Это были нестабильные во всех отношениях времена. Люди пытались защитить свое имущество как от напавших врагов, так и от простых грабителей".

По его мнению, уже сам тот факт, что клад был найден под деревом, означает, что владелец этих монет, вероятно, умер или был убит и не успел забрать свои сбережения. Впрочем, не исключено, что он попросту мог забыть, где спрятал ценности.

Найденные монеты будут изучены и оценены экспертом. После оценки нашедший клад турист получит вознаграждение от государства.