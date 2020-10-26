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26.10.2020 16:05
Рубрика: Общество

Книги Айтматова станут основой для форума писателей и интеллектуалов

Текст: Радик Амиров
Гуманистические идеи писателя Чингиза Айтматова, его литературное наследие, книги станут базовой основой для международного форума писателей и интеллектуалов в следующем году.

О форуме стало известно по итогам проведенной конференции "Айтматовские чтения - за диалог культур" с участием известных политиков и дипломатов разных стран. Мероприятие прошло в офлайне. Организаторы заверили, что в следующем году форум состоится в "нормальном режиме".

Фото: www.optina.ru
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Как сообщил замглавы комитета по международным делам Совета Федерации РФ, заместитель председателя группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" Фарит Мухаметшин, сегодня как никогда возрастает роль и значение международного сотрудничества в сфере культуры и взаимодействия цивилизаций.

"Когда мир сталкивается с серьезными проблемами, очень важен интеллектуальный подход. Поэтому мы считаем, что наследие великого писателя Чингиза Айтматова, признанного мировым сообществом классиком современной литературы, принципы гуманизма и добрососедства станут основной темой Форума интеллектуалов осенью 2021 года", - отметил сенатор.

По его словам, целью проведения мероприятия является объединение интеллектуалов для выработки совместных подходов к решению назревших острых духовно-нравственных и гуманитарных вопросов современного общества.

"Форум ставит перед собой задачу объединить всех тех, для кого проблематика диалога цивилизаций и поддержание культурного многообразия является приоритетной", - подчеркнул Мухаметшин.

Постоянный представитель России в Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов отметил, что исламская цивилизация подарила миру многих философов, поэтов и писателей.

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"Я назову Руми, Аль-Фараби, Олжаса Сулейменова, Габдуллу Тукая и многих других. Но особое место занимает творчество Айтматова, ведь его труды стали нравственным ориентиром для многих поколений. Нам необходимо популяризировать богатое наследие Чингиза Торекуловича, поэтому предложение провести Форум интеллектуалов в следующем году является своевременным, нужным и важным", - сказал Абдулатипов.

Спецпредставитель министра иностранных дел РФ по взаимодействию с организациями мусульманских стран, посол по особым поручениям Константин Шувалов заявил, что предстоящий форум может стать площадкой различных инициатив. "Несомненно, мероприятие, о котором мы говорим, объединит различные страны, и особые надежды в этом деле возлагаются именно на интеллектуалов", - добавил Шувалов.

Во главе любой работы стоит уважение межкультурного многообразия, считает бывший гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова. По ее словам, сегодня, когда вызывает тревогу все возрастающий уровень ксенофобии и расизма, этим явлениям необходимо ставить заслон.

"Ярким примером добрососедства является Россия. Например, такой регион, как Татарстан, где веками бок о бок живут в мире и согласии мусульмане и православные, представители других конфессий", - пояснила Бокова.

Фото: Ирина Никитина/РГ
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Генеральный директор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА) Халит Эрен поведал, что в условиях распространения ксенофобии особую важность приобретают исследования, итоги которых могут быть интересны молодому поколению. "Я говорю в том числе и о литературном наследии Чингиза Айтматова", - сказал Эрен.

Эту точку зрения разделил спецсоветник генерального директора ЮНЕСКО Мунир Бушенаки, высказавшийся в пользу включения межкультурного диалога в сферу образования.

В преддверии Форума интеллектуалов следующего года организаторами предложено создать клуб "Белый пароход" для подготовительных работ. Сроки и место проведения международного мероприятия будут названы позднее.

Общество Религия Культура Литература Персона: Чингиз Айтматов

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