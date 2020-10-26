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26.10.2020 20:32
Рубрика: Общество

Количество военнослужащих с коронавирусом увеличилось до 2747 человек

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ обнародовало последние данные о военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией. На вечер 26 октября таких в армии и на флоте 13 тысяч 166 человек. Эти сведения опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте министерства.

Фото: Андрей Катаев/ РИА Новости
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Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 56 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта, 49 тысяч 343 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако в Минобороны РФ в последние недели фиксируют рост заболевших коронавирусом. На сегодняшний день 2 тысячи 747 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 1824 пациента лежат в военных госпиталях. Шестнадцать изолированы по месту службы. Семнадцать находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 890 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - трое. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у одиннадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах,  построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 8891 заболевшему, более двух тысяч из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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