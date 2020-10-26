Комендантский час не помешает кинопоказам в Каннах

72-й Каннский международный кинофестиваль, который должен был пройти в мае, но был отменен из-за пандемии, собрал, по мнению его отборщиков, слишком сильную конкурсную программу, чтобы позволить таким фильмам пролететь незамеченными.

Когда коронавирус дал миру непродолжительную передышку, многие из этих картин по-братски подхватили другие мировые фестивали - в Венеции, Риме и Сан-Себастьяне, некоторые были отобраны для параллельных программ Московского фестиваля; большой показ в эти дни проходит на важнейшем из азиатских кинофестивалей в Пусане (Южная Корея). Все эти фильмы несут на своих афишах логотип Каннского фестиваля - золотую пальмовую ветвь.

Но Канны не были бы Каннами, если бы не попытались даже в стесненных условиях этого тревожного года показать хотя бы несколько картин в своем Дворце фестивалей на Круазетт. И теперь окончательно решено, что с 27 по 29 октября состоятся показы для широкой публики в зале Люмьер некоторых картин из официального отбора: 11 короткометражных фильмов и 17 работ мировых киношкол, отобранных для конкурса Cinefondation.

Будут проведены церемонии награждения лучших картин в секциях короткого метра и студенческих работ. Победителей определит жюри, в котором сообразно новейшим веяниям строго соблюден гендерный баланс. Пять членов жюри - деятели французского кино, шестой стала режиссер Деа Кулумбегашвили из Грузии. Запланирован торжественный обед в честь открытия мини-фестиваля. Билеты на фестивальные сеансы продаются онлайн, число зрителей в зале сокращено согласно требованиям санитарных норм. "Специальный выпуск Канн: фестиваль возвращается на Круазетт" - так названо это во всех отношениях необычное событие.

Парад фильмов должен открыть "Триумф" режиссера и актера Эммануэля Курколя. Предполагается также показ полнометражных фильмов "Два Альфреда" - комедии Брюно Подалидеса, "Настоящие матери" Наоми Каваси (Япония) и "Начало" - дебютной работы Деа Кулумбегашвили (Грузия), увенчанной четырьмя наградами в Сан-Себастьяне, в том числе главным призом "Золотая раковина".

Дирекция фестиваля надеется провести эти показы даже в условиях объявленного во Франции комендантского часа, который запрещает жителям 54 департаментов страны покидать свои дома с 21 часа до 6 утра. Была сделана единственная поправка в расписание сеансов, которые будут начинаться не в 19, как было объявлено ранее, а в 18 часов.

Комендантский час, отменяющий вечерние сеансы в кинотеатрах страны, как считают эксперты, больно ударит по киносетям, так как большая часть сборов от фильмов делается именно вечером. Как заявила министр культуры Франции Розелин Башло, на поддержку киноиндустрии правительство выделило 30 миллионов евро. "Наша задача - не допустить закрытия кинотеатров, - сказала она. - Фильмы должны выходить: культура в этот кризисный период нужна людям даже больше, чем обычно".

Очередной, 73-й Каннский международный кинофестиваль, как объявлено, должен пройти с 11 по 21 мая 2021 года.