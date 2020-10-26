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26.10.2020 17:50
Рубрика: Экономика

Взнос по ветру

Компаниям с работниками-инвалидами сохранят страховые льготы
Текст: Елена Манукиян
Организациям, в которых работают инвалиды, предлагают сохранить льготы по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в 2021-2023 годах. Воспользоваться ими, как и в 2020 году, смогут индивидуальные предприниматели, если у них трудятся граждане с ограниченными возможностями. При этом размеры страховых взносов и выплат проиндексируют в соответствии с прогнозами социально-экономического развития России до 2023 года, представленными Минэкономразвития.
Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Законопроект правительства об этом во вторник, 27 октября, Госдума рассмотрит в первом чтении. Согласно документу, по-прежнему для работодателей тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве будут определяться в процентах от суммы зарплаты работников. Как пояснили в Фонде социального страхования (ФСС), всего таких тарифов 32, их размеры могут быть от 0,2% до 8,5%, они применяются в зависимости от вида экономической деятельности и ее класса травмоопасности. Наиболее высокие профессиональные риски характерны для таких отраслей, как строительство, обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и транспорт.

Фото: РИА Новости
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В 2021 году, учитывая, что прогнозируемая номинальная начисленная среднемесячная зарплата на одного работника составит 53 096 рублей, максимальный размер страхового взноса, отчисляемый с нее, обойдется работодателю в 4513 рублей. Средняя зарплата по России в 2022 и 2023 годах, по расчетам минэкономразвития, составит 56 404 рубля и 60 157 рублей соответственно, поэтому и страховые взносы подрастут. При этом автоматически на 40% уменьшается сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве на каждого работника с инвалидностью (группа не имеет значения). Предполагается, что это должно стимулировать работодателей активнее включать граждан с ограниченными возможностями здоровья в трудовой процесс.

Согласно законопроекту, общая сумма поступивших страховых взносов в ФСС с учетом недоимки, включая пени и штрафы, в 2021 году планируется в 146 млрд рублей, в 2022 году - 156 млрд рублей, в 2023 году - 167 млрд рублей. Расходы фонда должны составить 111,3 млрд рублей в 2021 году, 115,9 млрд рублей - в 2022 году и 120,8 млрд рублей - в 2023 году. В них предусмотрены выплаты по страховым случаям с учетом их индексации. Они увеличиваются ежегодно с 1 февраля на прошлогоднюю инфляцию. Так, в 2021 году страховые выплаты вырастут на 3,8% по отношению к 2020 году, в 2022 году - на 3,7% по отношению к 2021 году, в 2023 году - на 4% по отношению к 2022 году.

Страховые взносы от несчастных случаев на производстве на каждого работника с инвалидностью упадут на 40%

Таким образом, единовременная страховая выплата по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний застрахованному в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности с 1 по 31 января 2021 года останется на уровне 2020 года - 103 527,66 рубля, но уже с 1 февраля 2021 года увеличится до 107 461,71 рубля, c 1 февраля 2022 года она составит 111 437,79 рубля и с 1 февраля 2023 года - 115 895,30 рубля. Единовременная страховая выплата в случае смерти застрахованного лица предлагается на 3 года в 1 млн рублей.

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Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития Господдержка инвалидов

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