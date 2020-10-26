Косачев оценил заявление Байдена о России как главной угрозе для США

Рассуждения о российской угрозе - обязательный элемент американской предвыборной кампании, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден не придумал в этом смысле ничего нового.

Так глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал РИА Новости слова Байдена о том, что Россия является самой большой угрозой для США в международных делах, а Китай - крупнейшим конкурентом​​​.

"Байден определил главных зарубежных оппонентов Америки. Как видим, ничего нового и оригинального. Россия - это "обязательная программа" для любого кандидата в нынешней вашингтонской обстановке, к тому же готовое объяснение на случай поражения", - считает сенатор.

Он также считает, что в случае прихода в Белый дом Байден не принесет с собой ничего принципиально нового в американскую внешнюю политику.