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26.10.2020 10:18
Рубрика: Власть

Косачев оценил заявление Байдена о России как главной угрозе для США

Текст: Галина Мисливская
Рассуждения о российской угрозе - обязательный элемент американской предвыборной кампании, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден не придумал в этом смысле ничего нового.

Так глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал РИА Новости слова Байдена о том, что Россия является самой большой угрозой для США в международных делах, а Китай - крупнейшим конкурентом​​​.

Фото: ТАСС/ youtube.com
Путин ответил на слова Байдена

"Байден определил главных зарубежных оппонентов Америки. Как видим, ничего нового и оригинального. Россия - это "обязательная программа" для любого кандидата в нынешней вашингтонской обстановке, к тому же готовое объяснение на случай поражения", - считает сенатор.

Он также считает, что в случае прихода в Белый дом Байден не принесет с собой ничего принципиально нового в американскую внешнюю политику.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США

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