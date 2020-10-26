Зараженных коронавирусом будут выявлять по звуку кашля. Такая система разрабатывается компаниями Национальной технологической инициативы. По утверждению авторов, новая технология позволит выявлять COVID-19 на самой ранней стадии. Принцип действия довольно прост.

Как известно, врачи заметили у пациентов, зараженных COVID-19, характерный кашель. По словам медиков, его можно отличить от кашля, вызванного другими заболеваниями. Искать это отличие ученые намерены доверить искусственному интеллекту. А предварительно он пройдет обучение на записях кашля нескольких тысяч людей, у которых надежно выявлена коронавирусная инфекция.

Впрочем, медики по традиции консервативны. Ведь коронавирус очень похож на другие инфекции дыхательной системы. И вообще кашлем сопровождаются многие болезни, скажем, аллергия и бронхиальная астма, проблемы с легкими. Даже обычное курение может вызывать стойкий кашель. Как выделить в этом "кашельном" букете именно коронавирусный? Опытный врач поставит диагноз после изучения не только кашля, а всех данных конкретного человека. Электронный доктор на такое не способен. Но энтузиасты искусственного интеллекта уверены в возможностях своего детища. Нужно только показать ему образцы особенностей разного кашля, а уж система научится их различать. Конечно, система не избавлена от ошибок, но ей можно доверить массовый и быстрый скрининг больших групп населения, например, в аэропортах.

Отметим, что аналогичные системы диагностики по кашлю разрабатывают и в зарубежных лабораториях, в частности в Швейцарии, США и Израиле.

Но даже в случае успеха такого "кашлемера" это не диагностическая панацея. Ведь, по данным врачей, почти у половины зараженных вообще нет кашля.