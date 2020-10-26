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26.10.2020 21:32
Рубрика: Спорт

Бросков не жалели

Краснодарцы одолели "Зелена-Гуру" в сверхрезультативном матче
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
В Единой лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Один из них, в котором краснодарский "Локомотив-Кубань" на выезде одолел польскую "Зелена-Гуру" 114:99, войдет в число самых ярких в нынешнем сезоне.
Мантас Калниетис (в белом) в матче с "Зелена-Гурой" отдал рекордные в сезоне 17 результативных передач. Фото: vtb league Мантас Калниетис (в белом) в матче с "Зелена-Гурой" отдал рекордные в сезоне 17 результативных передач. Фото: vtb league
Мантас Калниетис (в белом) в матче с "Зелена-Гурой" отдал рекордные в сезоне 17 результативных передач. Фото: vtb league

"Локо" после трех побед подряд во всех турнирах пожаловал в гости к раненому зверю. Баскетболисты "Зелена-Гуры", наоборот, начали сезон с трех поражений и наверняка надеялись подправить статистику в первом домашнем матче. Первая половина встречи прошла в абсолютно равной борьбе и, что характерно, практически без защиты: к большому перерыву соперники на двоих настреляли больше ста очков - 51:50. А вот в двух последующих четвертях сказался более высокий класс "железнодорожников".

Фото: РФБ
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Здорово проявили себя легионеры краснодарцев. Американец Алан Уильямс выдал уже который по счету дабл-дабл (двузначные показатели по двум параметрам), набрав 34 очка и сделав 13 подборов. Всего балла Уильямсу не хватило, чтобы повторить клубный рекорд результативности, который принадлежит Мантасу Калниетису. Литовец между тем обновил рекорд сезона по количеству результативных передач: в Польше он их сделал 17. Чтобы прояснить значимость момента, отметим, что это всего лишь десятый случай в Единой лиге, когда игрок отдает 17 ассистов за матч.

- Я бы отметил партнеров по команде, которые забрасывали из очень сложных положений, - прокомментировал свое достижение Калниетис. - По ходу матча я просто чувствовал уверенность в своих силах и в команде. После игры, когда узнал, что это еще и рекорд, стало приятно. Я сыграл много сезонов в Лиге ВТБ и рад, что отметился в истории.

А вот главный тренер "Локомотива-Кубани" Евгений Пашутин, даже несмотря на победу, предсказуемо остался недоволен действиями команды в защите.

- Игра была тяжелой, - подчеркнул специалист. - Обычно мы пропускаем 51 очко за 40 минут, а не к большому перерыву. Последние пять минут встречи определили победителя, но я считаю, что мы заслужили эту победу.

Что касается других матчей, казанский УНИКС на дома справился с красноярским "Енисеем" - 75:64. А вот встреча ЦСКА с "Нижним Новгородом", запланированная в тот же игровой день, отложена на неопределенный срок. Виной тому вспышка коронавируса в стане волжан, которые ранее отменили свой матч в баскетбольной Лиге чемпионов и ушли на карантин.

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