Курс евро упал ниже 90 рублей

Курс евро впервые с 25 сентября упал ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара по-прежнему колеблется возле отметки 76 рублей.

По состоянию на 17.35 мск, на минимуме курс евро опустился на биржевых торгах в понедельник 89,84 рубля, на максимуме он поднимался до 90,61 рубля. Курс доллара к этому времени поднимался на максимуме до 76,62 рублей, на минимуме - опускался до 76,01 рубля.

Внутренние факторы в октябре играют в пользу рубля, а с понедельника операции Банка России и Минфина по продаже валюты вновь увеличатся из-за покупки акций "Аэрофлота" за счет средств ФНБ, комментирует начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

Котировки нефти, несмотря на локальную волатильность, сохраняют общую стабильность и не оказывают существенного влияния на курс. Но на этой неделе активность торгов, вероятно, снизится в ожидании итогов выборов и заседания ФРС США, что в купе с продолжающимся ухудшением ситуации с коронавирусом окажет скорее негативное влияние на курс рубля, считает аналитик.