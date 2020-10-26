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26.10.2020 17:51
Рубрика: Экономика

Курс евро упал ниже 90 рублей

Текст: Роман Маркелов
Курс евро впервые с 25 сентября упал ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара по-прежнему колеблется возле отметки 76 рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По состоянию на 17.35 мск, на минимуме курс евро опустился на биржевых торгах в понедельник 89,84 рубля, на максимуме он поднимался до 90,61 рубля. Курс доллара к этому времени поднимался на максимуме до 76,62 рублей, на минимуме - опускался до 76,01 рубля.

Греф ожидает укрепления рубля до конца года

Внутренние факторы в октябре играют в пользу рубля, а с понедельника операции Банка России и Минфина по продаже валюты вновь увеличатся из-за покупки акций "Аэрофлота" за счет средств ФНБ, комментирует начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

Котировки нефти, несмотря на локальную волатильность, сохраняют общую стабильность и не оказывают существенного влияния на курс. Но на этой неделе активность торгов, вероятно, снизится в ожидании итогов выборов и заседания ФРС США, что в купе с продолжающимся ухудшением ситуации с коронавирусом окажет скорее негативное влияние на курс рубля, считает аналитик.

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