Курсанта, задержавшего в одиночку преступника, наградили медалью

Курсант 891-го учебного взвода Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рядовой полиции Александр Троицкий стал случайным свидетелем преступления. Однако он не остался сторонним наблюдателем, а в одиночку задержал опасного вооруженного преступника.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, молодой человек, проходя вечером по улице Гагарина в Рязани, увидел неизвестного мужчину, который неподвижно лежал на асфальте. Курсант вызвал полицию, медиков и попытался помочь потерпевшему, но ножевое ранение оказалось смертельным. Подозреваемого в преступлении, попытавшегося скрыться, полицейский догнал и задержал.

Ирина Волк сообщила, что министр внутренних дел России генерал полиции РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении этого парня ведомственной медалью "За доблесть в службе". А сегодня начальник Московского университета МВД России генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко в торжественной обстановке вручил рядовому полиции Александру Троицкому высокую награду, поблагодарил курсанта за решительный поступок, пожелал успехов в учебе и дальнейшей службе.