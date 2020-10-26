Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25 октября 2020 года № 162-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях предупреждения ее дальнейшего распространения, учитывая предложение Главного государственного санитарного врача Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2020 № 24 "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1. В период с 26.10.2020 по 22.11.2020:

1.1. Руководителям общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, организовать образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

1.2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, организовать образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

1.3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, обеспечить:

1.3.1. Перевод работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы:

не менее 30 процентов работников;

всех работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников, имеющих заболевания в соответствии с перечнем заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, являющимся приложением к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Данное требование не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, организации нефтегазового сектора, легкой, металлургической, машиностроительной, химической промышленности, угледобывающей и перерабатывающей отрасли, строительной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспортные организации, организации жилищно-коммунального комплекса, медицинские и аптечные организации, организации осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг.

1.3.2. Принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на рабочих местах.

1.4. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках реализации регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса осуществлять без привлечения зрителей.

1.5. Приостановить с 23 часов 00 минут до 8 часов 00 минут оказание услуг организациями общественного питания.

2. Руководители организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели несут ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии с действующим законодательством.

3. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

4. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 07.10.2020 № 156-рг "Об организации и проведении профессиональными спортивными клубами календарных матчей, проводимых профессиональными спортивными лигами на территории Кемеровской области - Кузбасса".

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







