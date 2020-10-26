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26.10.2020 09:35
Рубрика: Власть

Лавров: Военное решение карабахского конфликта недопустимо

Текст: Юрий Когалов
Москва выступает против силового решения нагорнокарабахского конфликта и призывает внешних "игроков" сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Афинскому и Македонскому агентству новостей.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы. Рассматривая оба народа, и армянский и азербайджанский, как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные устремления", - отметил глава российского МИД. Он напомнил, что в пользу исключительно политического урегулирования конфликта высказались президенты России, США и Франции - лидеры стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, выступающей в качестве посредника.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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По словам Лаврова, на согласование совместного заявления Баку и Еревана, предусматривающего прекращение огня и возобновление максимально содержательного переговорного процесса, 10 октября потребовалось 11 часов. В консультациях принимали участие главы МИД РФ, Азербайджана, Армении, а также представители США и Франции.

"Призываем всех внешних "игроков" сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса", - заявил Лавров, добавив, что Москва "убеждает турецких партнеров в целесообразности употребить свое влияние в интересах поддержки такой линии".

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