Во вторник московский "Локомотив" проведет второй матч группового этапа Лиги чемпионов. В соперниках будет обладатель главного еврокубкового трофея - мюнхенская "Бавария".

"Красно-зеленые" третий сезон подряд участвуют в Лиге чемпионов. Два года назад "Локомотив" впервые за 14 лет завоевал "золото", а вместе с ним и прямую путевку в самый престижный клубный турнир континента. Одним из творцов тех успехов был Мануэл Фернандеш.

Португалец переехал в Россию в 2014 году, но лишь спустя пару лет стал одним из лидеров москвичей. За пять лет в нашей стране он выиграл Премьер-лигу, трижды стал обладателем Кубка и запомнился как один из самых техничных футболистов чемпионата. В интервью "РГ" 34-летний Фернандеш, выступающий ныне за турецкий "Кайсериспор", вспомнил о времени в "Локомотиве", оценил шансы "железнодорожников" в еврокубках и признался, что пока не собирается заканчивать карьеру.

Мануэл, у "Локомотива" есть хотя бы небольшие шансы на выход из такой группы?

Мануэл Фернандеш: Есть возможность попасть в Лигу Европы. Это тоже успех. "Бавария" наверняка займет первое место, потому что они вообще находятся на другом уровне. С "Атлетико" всегда очень тяжело играть. Не зря они столько лет противостоят "Реалу" и "Барселоне", дважды участвовали в финале Лиги чемпионов. Нужно верить в лучшее, но, если быть реалистами, "Локомотив" ждет борьба за третью строчку с "Зальцбургом".

Как противостоять нынешней "Баварии"? Это вообще возможно?

Мануэл Фернандеш: Нужно играть так же интенсивно, как они. Бороться все 90 минут, ни на секунду не отключаться. "Бавария" очень сильна во всех линиях. Они почти в каждой игре забивают по 4-5 мячей. Самое главное - "Локомотиву" не надо выходить на поле с мыслями, что они обязательно пропустят. В таком случае, немцы забьют много мячей. Надо уважать соперника и стараться найти какие-то слабые места. А они у всех есть, идеальных команд не бывает.

Не надо выходить на поле с мыслями, что главное - не опозориться. Со всеми можно играть. С "Баварией" в том числе

Вы провели один сезон с "Локомотивом" в Лиге чемпионов. В той группе у вас не было грандов, но вы заняли последнее место. Почему так получилось?

Мануэл Фернандеш: Много причин. Первая - российский чемпионат слабее многих других, команды из которых выступают в Лиге чемпионов. Вторая - опыт. Мало кто из нас ранее играл на таком уровне, а это имеет большое значение. Там уровень сопротивления другой, ты должен каждую секунду быть готовым на все 100. Если нет - у тебя возникнут проблемы не только против грандов, но и с такими командами как "Шальке", "Галатасарай" и "Порту".

Вы считаете, что чемпионаты Турции и Португалии сильнее российского?

Мануэл Фернандеш: Нет, они примерно одинаковы по уровню. Но "Порту" почти каждый год играет в Лиге чемпионов, как и "Галатасарай". Эти команды выходили в плей-офф. А "Локомотив" 14 лет не мог пробиться в Лигу чемпионов. Отсутствие опыта - это не только проблема "Локомотива", но и остальных российских клубов. Вспомните, как в прошлом году выступили "Краснодар", "Зенит". А почему "Краснодар" вышел сейчас в групповой этап? Потому что учли прошлогодние ошибки. Для участия в плей-офф у тебя должен быть определенный уровень, класс. У российских клубов этих качеств, к сожалению, пока нет.

Как себя чувствуете сейчас? Что скажете о своей форме?

Мануэл Фернандеш: Все хорошо. Еще не до конца набрал кондиции, поскольку чуть позже одноклубников начал готовиться к сезону. Но все нормально, через тренировки выйду на прежний физический уровень.

У вас были предложения из России? Писали про "Сочи".

Мануэл Фернандеш: Нет, это лишь разговоры. Из России мне никаких конкретных предложений не поступало.

А из Португалии? Были слухи, что вами интересуется "Спортинг".

Мануэл Фернандеш: Были варианты с несколькими португальскими командами, но я решил, что пока поиграю за рубежом. Хотя в мыслях возвращение на родину есть.

Вы провели шесть лет в России, пять из них - в "Локомотиве". Когда переходили туда, могли себе представить, что задержитесь в клубе на такой срок?

Мануэл Фернандеш: Поначалу не задумывался об этом. Хотя были моменты, когда я мог покинуть "Локомотив" раньше истечения срока контракта, но этого не случилось. И я рад, иначе мне бы не удалось стать чемпионом и выиграть несколько кубков. В целом, оцениваю период в "Локомотиве" как очень успешный.

За время выступлений в "Локомотиве" были реальные варианты с другими клубами?

Мануэл Фернандеш: В январе 2018 года у меня было предложение от "Интера". Но "Локомотив" дал понять, что не отпустит меня. Мы боролись за чемпионство, и клуб не хотел меня терять. После были варианты с китайскими и турецкими командами.

Общаетесь с кем-то из "Локомотива"? Остались друзья?

Мануэл Фернандеш: Мы продолжаем общаться с Эдером. Но в основном мои друзья никак не связаны с футболом. Из других игроков "Локомотива" поддерживаем связь с братьями Миранчуками, Владом Игнатьевым. Конечно, мы не общаемся каждый день, все же живем в разных странах, но порой переписываемся.

Вы несколько лет работали с Юрием Семиным. Многие эксперты говорили, что он старомоден и так далее. Заметили что-то такое?

Мануэл Фернандеш: Все зависит от того, что вы считаете старомодным. Люди по-разному могут относиться к тому или иному тренеру, но самое главное - Семин был успешен в "Локомотиве", он добивался результата. В конце концов, в футболе имеет значение только результат, трофеи. И на тот момент он был очень нужен клубу.

А сейчас бы Семин пригодился "Локомотиву"?

Мануэл Фернандеш: Если честно, я не слишком знаком с нынешним тренером "Локомотива". Вроде они неплохо идут в чемпионате, но я немного игр видел по телевизору. Трудно что-то сказать.

Против кого сложнее всего было играть в России? Можете назвать как клуб, так и конкретного игрока?

Мануэл Фернандеш: Самым сильным соперником был ЦСКА времен Слуцкого. У них были Думбия, Муса. С этой командой всегда было очень сложно. Еще бы отметил "Зенит" с Халком. Что касается лично меня, то мне тяжело было против Марио Фернандеса. Он всю игру носился по флангу и мне приходилось бегать за ним в оборону.

Вы сказали, что общаетесь иногда с Алексеем Миранчуком. Насколько ему подходит итальянский чемпионат?

Мануэл Фернандеш: Во-первых, я не удивлен, что он поменял чемпионат. Игрок такого уровня должен выступать в Европе, расти дальше. Сейчас он в лучшей лиге, выходит на поле против звезд - это совсем другой уровень. Италия подходит Миранчуку. Там физически сильная лига, много внимания уделяют тактике. Он сильно прибавил в этих компонентах. Если позже он соберется в Испанию или Германию, ему будет проще.

Может ли Антон повторить путь брата и перебраться в будущем в Европу?

Мануэл Фернандеш: Почему нет? Антон сильный игрок. Сложно сказать, как сложится его карьера, но все качества для выхода на другой уровень у него есть.

Каким запомнился год в "Краснодаре"?

Мануэл Фернандеш: Странный получился отрезок. Я присоединился к команде лишь в сентябре, сразу травмировался. Потом заработал повреждение еще и в конце года, затем была пауза из-за коронавируса. У меня не было возможности играть постоянно, к чему я привык. Но это был опыт. Все было иначе, чем в "Локомотиве", хотя я и не менял чемпионат.

Стиль игры "Краснодара" больше подходил вам, чем "Локомотива"?

Мануэл Фернандеш: Трудно сказать. "Краснодар" любит много держать мяч, комбинировать. "Локомотив" больше делает ставку на контратаки. Мне и тот и другой стили нравятся. В Москве я выиграл много трофеев, в Краснодаре же получал удовольствие от комбинационного футбола.

Есть ли чувство, что для "Краснодара" порой красота игры важнее, чем результат?

Мануэл Фернандеш: У меня такие же ощущения. Что мне нравилось в "Локомотиве" - мы могли показать яркий футбол, но, когда того требовала ситуацию, команда перестраивалась и меняла тактику. В "Краснодаре" же очень важно действовать ярко, эффектно. Думаю, в современном футболе ты должен уметь менять тактику. Посмотрите на "Баварию" или "Ливерпуль". Они даже во время одного конкретного матча могут перестроиться. Они менее предсказуемы. Помню, когда я выступал за "Локомотив" и мы стали вторыми, в том сезоне лучше всех играл именно "Краснодар", но он финишировал третьим.

"Краснодар" впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Можете сравнить их с той группой, в которой оказался "Локомотив"?

Мануэл Фернандеш: "Челси", "Севилья" и "Ренн" - будет очень сложно. "Челси" выглядит фаворитом. Клуб летом усилился, у них куча звезд. "Севилья" совсем недавно завоевала Лигу Европы, и у нее есть опыт выступления на таком уровне. "Ренн" - одна из лучших французских команд. Да, здесь нет таких грандов как "Реал", "Барселона" или "Бавария", но "Краснодару" будет непросто бороться за выход из группы. Скорее всего, придется сражаться за третье место.

Был шанс, что останетесь в "Краснодаре"?

Мануэл Фернандеш: Нет, почти нереально. Изменился лимит на легионеров, я не становлюсь моложе. Так что объективно шансов было мало.

Ставите перед собой планку - сколько еще будете играть в футбол?

Мануэл Фернандеш: Какие-то мысли есть, но это не означает, что я задумываюсь об уходе. Пока готов физически, хочу побеждать - не брошу футбол. Еще несколько лет точно поиграю, а там посмотрим.

Последний сезон в России Фернандеш провел в составе "Краснодара", после чего уехал в Турцию. Фото: Михаил Синицын

Досье "РГ"

Мануэл Фернандеш

Родился 5 февраля 1986 года в столице Португалии Лиссабоне.

Начинал карьеру в "Бенфике". Выступал за команды: "Бенфика" (2004-2007), "Валенсия" (2007-2011), "Портсмут" (2006), "Эвертон" (2007-2008), "Бешикташ" (2011-2014), "Локомотив" (2014-2019), "Краснодар" (2019-2020). В начале октября 2020 года перешел в турецкий "Кайсериспор".

В официальных матчах за сборную Португалии дебютировал в 2007 году в матче против Армении. Провел за национальную команду 15 встреч и забил три мяча.

Чемпион России и трехкратный обладатель Кубка России. Чемпион Португалии, обладатель Кубка и Суперкубка Португалии. Победитель Кубка Испании и Турции