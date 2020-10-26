Химпром - одна из немногих отраслей, которой минпромторг прогнозирует восстановление к концу года. Инновационный потенциал отрасли поддержан сегментом малотоннажной химии, приоритетными направлениями развития которой в период посткризисной реальности становятся фармацевтика, агрохимия, продукция для нужд легпрома.

На сегодня малотоннажная химия становится ключевым звеном для успешной работы многих отраслей промышленности, таких как агротехническая, машиностроительная, деревоперерабатывающая, текстильная и прочие. Но если в развитых странах доля "малотоннажки" в общем объеме выпуска химической продукции составляет 30 процентов, то у нас не превышает и 10.

Еще три года назад правительство РФ утвердило "дорожную карту" развития производства малотоннажной химии до 2030 года. Она включает шесть основных направлений, по которым сегодня идет работа. Это опережающее развитие продуктов и технологий, стимулирование создания производств малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, стимулирование внутреннего спроса, совершенствование системы стандартизации, поддержка экспорта, мониторинг и прогноз.

Документ также обозначил приоритетные продуктовые сегменты, для которых характерен высокий потенциал импортозамещения, значительный объем внутреннего рынка и возможность достижения необходимого эффекта масштабирования. К таким направлениям относятся изготовление поверхностно-активных веществ, клеев, герметиков (в том числе нефтеполимерных и синтетических смол); химических веществ для пищевых добавок, катализаторов, ингибиторов, кроме ингибиторов коррозии, катализаторов нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; химических средства защиты растений; химических реактивов, растворителей, веществ для нефтедобычи и транспортировки нефти по трубопроводам, веществ для водоподготовки, а также пластиков и каучуков специального назначения. Реализация этих мероприятий позволит к намеченному сроку создать условия для наращивания внутреннего производства на 1,5 миллиарда долларов и снижения доли импорта в потреблении на 13 процентов.

Одной из тех областей, в которых наиболее остро ощущается необходимость в импортозамещении, является фармацевтика. Например, в течение нескольких лет в регионах России наблюдается дефицит лекарств для химиотерапии онкологических больных. Возникают и перебои с производством дешевых лекарственных средств, аналогичных импортным, в том числе из-за высокой зависимости от импортного химического сырья.

Так, с января по апрель 2020 года средняя цена за килограмм импортируемых активных фармацевтических ингредиентов увеличилась почти на треть. АФИ и интермедиаты, применяющиеся в производстве лекарственных препаратов, - это все продукты малотоннажной химии. "Невозможно выстроить самодостаточную и высокотехнологичную фарминдустрию без развития отечественной малотоннажной химии", - уверена вице-президент РСХ, гендиректор Ассоциации "Росхимреактив" Ирина Вендило.

Сегодня малотоннажная химия становится ключевым звеном для успешной работы многих отраслей

Она отметила, что в период действия ограничительных мер российские предприятия МТХ смогли оперативно отреагировать на возникшие вызовы и быстро переориентировали свои производственные мощности на выпуск малотоннажных продуктов, в которых нуждались в том числе фармпроизводители: например, загустители на основе акриловой кислоты, метилацетат особой чистоты.

Однако быстрое развертывание выпуска подобных химических веществ оказалось возможным потому, что российские малотоннажники уже имели технологические наработки по этим направлениям. Организация производства многих малотоннажных продуктов для фармы требует значительных финансовых и временных инвестиций.

В период пандемии вовлеченность в борьбу против COVID-19 позволила продукции малотоннажной химии, используемой в фармацевтике, стать определенным "локомотивом" роста и войти в ряд отраслей, которые к концу года могут показать лучшие результаты. По оценкам главы минпромторга Дениса Мантурова, рост фармацевтической промышленности РФ в условиях пандемии в нынешнем году может составить 10-15 процентов. "Думаю, что будет не менее 10 процентов. Но с учетом того, что продолжаются поставки на экспорт и закупки внутри страны, может быть и 15", - прогнозирует он.

На сегодня практически все химпроизводства страны продолжали свою работу, хотя некоторым предприятиям пришлось испытать определенные трудности с поставкой сырья из-за снижения объемов импорта. Часть компаний сумели оперативно перейти на производство наиболее востребованной продукции - выпуск антисептиков и материалов для изготовления средств защиты.

При этом замедление экономического роста из-за эпидемического фактора усугубляет одну из основных проблем в сегменте "малотоннажки". Как отмечают эксперты, выпуск специализированных химических компонентов предполагает существенные затраты на проведение научных исследований, а их быстрая коммерциализация практически невозможна. Одна из причин сложившейся ситуации - разрыв между наукой и производством. По мнению вице-президента Российского союза химиков Марии Ивановой, сгладить этот разрыв могут комплексные меры поддержки со стороны государства.

"Для развития собственных технологий господдержка нужна не только бизнесу, но и научно-исследовательским институтам, которые являются стратегически важной частью химической отрасли", - считает она. Одним из таких проектов стало создание инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева" на базе Российского химико-технологического университета имени Менделеева. ИНТЦ "Долина Менделеева" от других производственных и экономических зон отличает наличие в каждом центре вуза-лидера. Это позволяет не только планировать подготовку кадров, необходимых для реализации самых амбициозных технологических задач, но и создавать для выпускников привлекательные образовательные траектории, а компаниям позволяет успешно конкурировать за лучших специалистов.