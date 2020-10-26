Минтруд предложил упростить для граждан процесс установления инвалидности

В случае недостаточных данных для освидетельствования инвалидности медико-социальная экспертиза будет проводиться заочно при взаимодействии с медицинской организацией. Законопроект об этом, подготовленный Минтрудом, проходит общественное обсуждение.

Документ предлагает исключить неоднократные обращения граждан в учреждения МСЭ. Это должно упростить получение услуг по установлению инвалидности, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В ней также отмечается, что сегодня человека часто отправляют на дополнительные медицинские обследования, после которых ему приходится повторно обращаться за прохождением медико-социальной экспертизы. Законопроектом устанавливается, что вся необходимая информация, которая будет запрашиваться дополнительно, должна передаваться путем межведомственного взаимодействия, то есть - без участия граждан. Согласно документу, запросить ее бюро МСЭ сможет в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина, известив его об этом в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. В течение 14 рабочих дней со дня поступления запроса медорганизация обязана передать в бюро МСЭ все недостающие медицинские обследования, а в случае необходимости - провести их, уложившись в этот срок.

В документе также отмечается, что в случае проведения заочной медико-социальной экспертизы письменного согласия гражданина не требуется.