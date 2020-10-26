Минздрав утвердил новые рекомендации по борьбе с COVID-19

Новости

Мишустин пообещал добиваться отсутствия роста цен на жилье 22:51
Российский ученый прокомментировал наличие воды на Луне 21:55
Число закрытых на карантин школ в РФ снизилось с 113 до 42 21:46
Опубликовано письмо Михаила Ефремова к семье погибшего курьера Захарова 21:44
NASA подтвердило наличие воды на видимой стороне Луны 21:24
Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны 20:38
Количество военнослужащих с коронавирусом увеличилось до 2747 человек 20:32
Назначен и.о. главы администрации Ялты 20:30
Минтруд предложил упростить для граждан процесс установления инвалидности 20:11
Делом об убийстве депутата в Выборге займется центральный аппарат СК 19:47
Истребитель Су-27 отогнал самолеты США и Германии от границ РФ на Балтике 19:46
Путин поручил разработать новый нацпроект 19:39
Путин поручил готовить медиков к телемедицине 19:28
Пожар у "Земли леопарда" проверят прокуроры 19:27
Володин предложил кабмину поддержать модернизацию городского транспорта 19:22
Мишустин одобрил предложение проработать меры против убыли населения 19:18
Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов 19:08
На поддержку малоимущих семей будут выделять 400 млрд рублей ежегодно 19:02
Путин поручил поддержать детей уклоняющихся от уплаты алиментов родителей 18:40
Вышел трейлер второго сезона сериала "257 причин, чтобы жить" 18:36
Правительство направит на программу сельской ипотеки более 4 млрд рублей 18:30
Володин рассказал Мишустину о доработке проекта нового бюджета 18:18
Режиссер ремейка "Ребекки" снимет сиквел "Мега" с Джейсоном Стейтемом 18:16
Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале 18:15
"Звёздный крейсер "Галактика" перезапустят 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 22:12
Рубрика: Общество

Минздрав утвердил новые рекомендации по борьбе с COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Теперь лечить амбулаторно можно не только пациентов с легкими течением COVID-19, но и взрослых больных в состоянии средней тяжести. Это предусмотрено новой, уже девятой версией временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", которую сегодня утвердило Министерство здравоохранения РФ.

Новая версия рекомендаций содержит ряд важных изменений, в том числе, касающихся диагностики, маршрутизации пациентов с коронавирусом и организации амбулаторного лечения.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Ученые объяснили рост числа носителей коронавируса без симптомов

Среди прочего в документе прописаны новые схемы лечения, которые позволяют эффективно лечить взрослых пациентов со средней тяжестью течения COVID-19 без факторов риска в амбулаторных условиях.

Отдельно приводятся рекомендации по долечиванию пациентов, идущих на поправку, вне специализированных стационаров: амбулаторным пациентам должно быть обеспечено ежедневное медицинское наблюдение, в том числе, дистанционное.

Ознакомиться с новой редакцией временных методических рекомендаций можно на официальном сайте Минздрава России в разделе, посвященном коронавирусу. Также они направлены во регионы для использования в практической работе.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов
Мишустин: В проект бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции
Минздрав утвердил новые рекомендации по борьбе с COVID-19
Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии