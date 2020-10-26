Минздрав утвердил новые рекомендации по борьбе с COVID-19

Новая версия рекомендаций содержит ряд важных изменений, в том числе, касающихся диагностики, маршрутизации пациентов с коронавирусом и организации амбулаторного лечения.

Среди прочего в документе прописаны новые схемы лечения, которые позволяют эффективно лечить взрослых пациентов со средней тяжестью течения COVID-19 без факторов риска в амбулаторных условиях.

Отдельно приводятся рекомендации по долечиванию пациентов, идущих на поправку, вне специализированных стационаров: амбулаторным пациентам должно быть обеспечено ежедневное медицинское наблюдение, в том числе, дистанционное.

Ознакомиться с новой редакцией временных методических рекомендаций можно на официальном сайте Минздрава России в разделе, посвященном коронавирусу. Также они направлены во регионы для использования в практической работе.