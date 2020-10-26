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26.10.2020 22:53
Рубрика: Власть

Финансы с гарантией

Михаил Мишустин обсудил с руководством Госдумы проект бюджета на 2021-2023 годы
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Столичный выпуск № 242(8296)
Проект федерального бюджета на следующие три года премьер-министр Михаил Мишустин считает напряженным, но ожидает безусловного исполнения социальных гарантий, установленных президентом приоритетов и максимально эффективного использования каждого рубля.
Члены правительства показали командную работу при подготовке бюджета на ближайшие три года. Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС Члены правительства показали командную работу при подготовке бюджета на ближайшие три года. Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
Члены правительства показали командную работу при подготовке бюджета на ближайшие три года. Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС

Вчера глава кабмина пригласил в Дом правительства руководство Государственной Думы и парламентских фракций, чтобы в очной беседе завершить обсуждение в так называемом нулевом чтении главного финансового документа страны на 2021-2023 годы.

Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС
Мишустин утвердил новый механизм стимулирования инвестиций в регионах

Впервые за долгие годы, рассказал он, разработка бюджета проходила в столь сложных условиях: помимо санкций и низких нефтяных цен в этом году возникли социально-экономические риски, связанные в первую очередь с коронавирусной инфекцией. "Понадобились дополнительные серьезные ресурсы, чтобы защитить жизнь и здоровье наших людей и, конечно же, экономику страны, поддержать ее в трудное время. Многие из принятых решений продолжают действовать и сейчас и будут работать дальше, на перспективу", - подчеркнул Мишустин. "К сожалению, фактор неопределенности сохраняется, и объявлять о полной победе над коронавирусом рано. Ситуация достаточно сложная", - сказал председатель правительства.

В условиях таких ограничений, по словам премьера, проект получился напряженным. "Есть и дефицит в нем, но он (бюджет. - Прим. "РГ") направлен в первую очередь на поддержку людей. На это нацелены все наши ресурсы, национальные ресурсы, которые нам удалось в том числе сконцентрировать в текущем моменте", - заверил он.

Теперь перед правительством и парламентариями стоит задача, чтобы все средства были использованы максимально эффективно. "Хочу подчеркнуть, что прежде всего очень важно выполнить все социальные гарантии, обязательства, которые определил президент Российской Федерации и которые для правительства Российской Федерации являются безусловными приоритетами", - сказал Михаил Мишустин.

Для этого в следующем году на национальные проекты заложено, рассказал министр финансов Антон Силуанов, 2,2 триллиона рублей. При всех проблемах правительство будет добавлять финансирование - до 2,8 триллиона в 2023 году. Более одного триллиона рублей на каждый год учтено в параметрах на реализацию мер из Послания президента Федеральному Собранию.

Около 400 миллиардов рублей ежегодно будет направляться на поддержку малоимущих семей. "Примерно половина дефицита доходов всех малоимущих семей, которые мы рассчитываем, которые мы видим", - уточнил глава минфина. Предусмотрены необходимые средства на индексацию пенсий выше инфляции. "Аналогичным образом будут проиндексированы минимальный размер оплаты труда и прожиточной минимум, на основе которого рассчитываются многие пособия для людей в нашей стране", - указал премьер.

Правительство прописало средства для продления программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых, что, как ожидает Мишустин, поможет снизить затраты людей на приобретение жилья. Также предусмотрены средства на продолжение программы формирования комфортной городской среды и комплексного развития сельских территорий.

"Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями", - заверил премьер-министр. Ежегодно на их индивидуальные программы развития будет направляться 10 миллиардов рублей.

Фото: Павел Петров / РИА Новости
Мишустин пообещал добиваться отсутствия роста цен на жилье

Уже в среду нижняя палата рассмотрит проект документа в первом чтении, и Михаил Мишустин рассчитывает на поддержку депутатами заложенных в нем инициатив. Рассчитывает не безосновательно, подтвердил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на настрой депутатов и выносимые комитетами решения. Но у парламентариев еще есть целый ряд предложений, с которыми они и пришли вчера в правительство. "На наш взгляд, есть вопросы, связанные с большой разницей бюджетной обеспеченности регионов, и это проблема, - заявил спикер Госдумы. - В ряде регионов, где разрыв с наиболее бюджетообеспеченными регионами составляет в меньшую сторону семь раз, затруднено и решение социальных вопросов, и достижение целей, которые перед нами поставил президент". Особое внимание кабинета министров требуется и субъектам Федерации с высокой убылью населения. Парламентарии предлагают создать совместную с правительством рабочую группу, чтобы выработать меры поддержки тем территориям, которые не могут самостоятельно справиться с этим вызовом.

Предложение Михаил Мишустин поддержал, пообещав направить в рабочую группу вице-премьеров и министров. "Несмотря на то что доходы упали, мы сохранили - в диалоге с Государственной Думой - соответствующую сумму расходов для бюджетной обеспеченности регионов. Она составляет 718 миллиардов рублей", - обратил он внимание депутатов.

Понадобились дополнительные серьезные ресурсы, чтобы защитить жизнь и здоровье наших людей и, конечно же, экономику страны 

Депутаты хорошо понимают трудности с наполнением бюджета доходами, но хотят, чтобы уже сейчас кабинет министров держал на карандаше задачи, куда нужно направить возможные дополнительные поступления в казну. Например, такого внимания достойна программа льготной сельской ипотеки. "Ресурсы на это направление, на взгляд наших коллег из профильного комитета и фракций, недостаточны", - констатировал Вячеслав Володин.

Прозвучало такое же пожелание по поводу модернизации городского общественного транспорта. Спикер Госдумы указал, что в дотационных регионах города не могут самостоятельно решить эту проблему. Михаил Мишустин согласился, что без нормальных, комфортных условий на селе приглашать туда людей невозможно. В этом году, напомнил он, по инициативе депутатов и несмотря на кризис правительство добавило в программу полмиллиарда рублей. В общей сложности на субсидирование ставок пошло 1,5 миллиарда рублей. Это позволило 26 тысячам семей взять кредит на новое жилье. "В следующем году мы запланировали увеличение почти в три раза - это будет 4,1 миллиарда рублей - субсидирования ипотечной ставки, - заявил премьер. - Несмотря на непростую ситуацию, мы эту программу поддержали. Готовы также обсуждать и дальнейшие меры поддержки".

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