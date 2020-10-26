Мишустин одобрил предложение проработать меры против убыли населения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос о поддержке отдельных регионов, где наблюдается высокая убыль населения. Глава правительства одобрил его инициативу о создании рабочей группы для решения этой проблемы.

По словам спикера, проблема регионов с высокой убылью населения требует дополнительного решения и поддержки со стороны правительства. Ведь они "не могут справиться самостоятельно с этим вызовом".

- Это вопрос, требующий дополнительного изучения, а также, возможно, формирования программ индивидуальной поддержки регионов, где эта ситуация складывалась уже на протяжении нескольких лет, - заявил глава нижней палаты. Он уточнил, что речь идет о поддержке здравоохранения, а также семей и решении других вопросов.

Володин в связи с этим предложил создать рабочую группу Госдумы и кабмина, "чтобы, изучив ситуацию, затем вынести предложения по мерам поддержки".

- Поддерживается, конечно же, создание рабочей группы, - отреагировал Мишустин, добавив, что со стороны кабмина в работе этой структуры примут участие вице-премьеры и министры.

Глава правительства, кроме того, перечислил ряд имеющихся мер поддержки регионов с убылью населения. "Я надеюсь, что мы тоже в диалоге посмотрим, что еще можно сделать", - подчеркнул премьер-министр.