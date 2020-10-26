Мишустин определил условия списания долгов по бюджетным кредитам регионам

Правительство готово списывать регионам долги по бюджетным кредитам, если они будут направлять высвобождаемые средства на развитие инфраструктуры, необходимой под инвестиционные проекты, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правила определения новых инвестиционных проектов утверждены, - сообщил он. - Сводный перечень будет сформирован на основе предложений регионов и их оценки профильными министерствами и ведомствами". Таким образом предполагается реализовать инициативы в таких отраслях, как сельское хозяйство, обрабатывающее производство, дорожное и жилищное строительство, создание коммунальной инфраструктуры.

- Сумма списания будет равна объему налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет, - уточнил Мишустин. - Это поможет снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и простимулирует инвестиционную активность в российских регионах.