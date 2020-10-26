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Текст:   Владимир Кузьмин 
22:51 26.10.2020

Мишустин пообещал добиваться отсутствия роста цен на жилье

Фото: Павел Петров / РИА Новости Фото: Павел Петров / РИА Новости
Фото: Павел Петров / РИА Новости

Правительство намерено добиваться отсутствия роста цен на жилье из-за застройщиков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин по итогам дискуссии с руководством Госдумы и парламентских фракций о проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы.

Фото: iStock
Выгоде от льготной ипотеки мешает рост цен на жилье

Он напомнил депутатам о роли вице-премьера Марата Хуснуллина, которой проводит большую работу, чтобы упростить строительные процедуры, ускорить строительство. "И удешевить стоимость жилья, чтобы при снижении соответствующей ставки на ипотеку, которой мы все занимаемся, мы могли также воздействовать на наших застройщиков", - добавил глава кабмина.

- Пока в настоящий момент есть такие примеры, когда, к сожалению, цена для людей дорожает именно из-за застройщиков. Там и стоимость земли, там много процедур. Но цели поставлены. Я очень надеюсь, что мы будем добиваться всецело отсутствия этого роста, - сказал Мишустин.

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