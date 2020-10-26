Мишустин: Предпринятые кабмином меры удержали ВВП от серьезного падения

Правительство борется за то, чтобы по итогам года падение ВВП было меньше четырех процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и парламентских фракций.

Глава правительства считает, что меры по поддержке экономики, предпринятые в этом году, удержали страну от ситуации, когда удар мог бы быть гораздо сильнее.

"Мы рассчитываем, что около четырех процентов будет потеря ВВП в течение года. Есть разные оценки - чуть больше, чуть меньше, - но мы боремся за то, чтобы меньше четырех процентов. Но первоначальные расчеты были очень тяжелыми", - подчеркнул Мишустин.