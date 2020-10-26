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26.10.2020 23:07
Рубрика: Экономика

Мишустин: Предпринятые кабмином меры удержали ВВП от серьезного падения

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Правительство борется за то, чтобы по итогам года падение ВВП было меньше четырех процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и парламентских фракций.

Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
Мишустин обсудил с руководством Госдумы проект бюджета на 2021-2023 годы

Глава правительства считает, что меры по поддержке экономики, предпринятые в этом году, удержали страну от ситуации, когда удар мог бы быть гораздо сильнее.

"Мы рассчитываем, что около четырех процентов будет потеря ВВП в течение года. Есть разные оценки - чуть больше, чуть меньше, - но мы боремся за то, чтобы меньше четырех процентов. Но первоначальные расчеты были очень тяжелыми", - подчеркнул Мишустин.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Председатель Правительства

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