Мишустин продлил беззаявительный порядок получения субсидий на ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил до конца года временный беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг. О подписании необходимого постановления он сообщил в ходе оперативного совещания со своими заместителями.

"Людям, у которых есть право на такую льготу, не нужно обращаться в органы социальной защиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Субсидии будут пролонгироваться автоматически", - заявил председатель правительства. С 1 октября и до конца года они будут предоставляться в прежнем размере, а в следующем году их пересмотрят.

Беззаявительный порядок должен был действовать до октября, но из-за того, что ситуация с коронавирусом остается непростой, в кабинете министров решили его продлить. "Тем более что среди получателей субсидии много людей старшего возраста. Им сейчас нужно особенно следить за здоровьем, принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от коронавируса", - подчеркнул Михаил Мишустин.