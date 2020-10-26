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26.10.2020 11:50
Рубрика: Власть

Мишустин продлил беззаявительный порядок получения субсидий на ЖКХ

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил до конца года временный беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг. О подписании необходимого постановления он сообщил в ходе оперативного совещания со своими заместителями.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Сергей Михеев/РГ
Михаил Мишустин продлил программу льготной ипотеки

"Людям, у которых есть право на такую льготу, не нужно обращаться в органы социальной защиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Субсидии будут пролонгироваться автоматически", - заявил председатель правительства. С 1 октября и до конца года они будут предоставляться в прежнем размере, а в следующем году их пересмотрят.

Беззаявительный порядок должен был действовать до октября, но из-за того, что ситуация с коронавирусом остается непростой, в кабинете министров решили его продлить. "Тем более что среди получателей субсидии много людей старшего возраста. Им сейчас нужно особенно следить за здоровьем, принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от коронавируса", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Власть Работа власти Госуправление Экономика ЖКХ Правительство Правительство Председатель Правительства

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