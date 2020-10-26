Мишустин: Проект бюджета направлен на поддержку людей

В условиях экономических ограничений, вызванных в том числе распространением коронавирусной инфекции, проект федерального бюджета на следующую трехлетку получился напряженным, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Есть и дефицит в нем, но он направлен в первую очередь на поддержку людей. На это нацелены все наши ресурсы, национальные ресурсы, которые нам удалось в том числе сконцентрировать в текущем моменте", - подчеркнул глава правительства в ходе встречи с руководством Госдумы и думских фракций.

Перед правительством и парламентариями, по словам премьера, стоит теперь задача в ходе дальнейшего обсуждения бюджета в Госдуме добиться того, чтобы все средства были использованы максимально эффективно. "Хочу подчеркнуть, что, прежде всего, очень важно выполнить все социальные гарантии, обязательства, которые определил президент Российской Федерации и которые для правительства Российской Федерации являются безусловными приоритетами", - сказал Мишустин.