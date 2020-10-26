Беззаявительный порядок продления субсидий на оплату коммунальных услуг будет действовать до конца года. Гражданам не придется подавать документы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Граждане, у которых срок предоставления субсидии на услуги ЖКХ истекает в период с 1 октября по 31 декабря, смогут получить ее в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.

"Людям, у которых есть право на такую льготу, не нужно обращаться в органы социальной защиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Субсидии будут пролонгироваться автоматически", - заявил председатель правительства в ходе оперативного совещания со своими заместителями. С 1 октября и до конца года они будут предоставляться в прежнем размере, а в следующем году их пересмотрят.

Беззаявительный порядок должен был действовать до октября, но из-за того, что ситуация с коронавирусом остается непростой, в кабинете министров решили его продлить. "Тем более что среди получателей субсидии много людей старшего возраста. Им сейчас нужно особенно следить за здоровьем, принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от коронавируса", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Напомним, что право на получение субсидии имеют граждане, у которых на оплату ЖКУ ежемесячно уходит больше определенной доли дохода (эта норма зависит от региона). Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге - 14%.

Кроме того, премьер утвердил новый механизм стимулирования инвестиций в регионах. Правительство готово списывать субъектам Федерации долги по бюджетным кредитам, но при одном условии - если высвобождаемые средства идут на развитие инфраструктуры, необходимой под инвестпроекты. О сложностях с инфраструктурой инвесторы говорят регулярно, заметил премьер. Это требует больших средств, и самостоятельно справиться не могут ни они, ни региональные власти.

- Сумма списания будет равна объему налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет, - пояснил Мишустин механизм. - Это поможет снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и простимулирует инвестиционную активность в российских регионах.

Утверждены правила определения новых инвестиционных проектов, а их сводный перечень будет сформирован на основе предложений регионов и оценки профильными министерствами и ведомствами. Таким образом предполагается реализовать инициативы в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, дорожном и жилищном строительстве, при создании коммунальной инфраструктуры, в других отраслях.

Правительство также сделало первый шаг к формированию в России новой высокотехнологичной отрасли, утвердив план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года. Документ предусматривает разработку нормативной базы, государственную поддержку научных исследований и проектов создания производственных мощностей, а также укрепление позиций отечественных компаний в этом перспективном сегменте мирового рынка.

Людям не нужно обращаться в органы соцзащиты. Субсидии будут пролонгироваться автоматически

Поддержку получат пилотные проекты по созданию газовых турбин и железнодорожного транспорта на метано-водородном топливе, установок по производству водорода без выбросов углекислого газа. Отдельное внимание будет уделено подготовке высококвалифицированных кадров для новой отрасли.

"В сфере водородной энергетики мы обладаем серьезным потенциалом, прежде всего из-за близости к рынкам сбыта водорода в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также мощной научно-производственной базой и ресурсами, которые мы имеем", - считает Михаил Мишустин. В мире все популярнее тренд на постепенный отказ от углеводородных ресурсов, многие государства осуществляют сейчас программы развития альтернативных видов энергетики, и Россия, страна-экспортер, должна это учитывать, указал он.