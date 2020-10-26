Мишустин: В проект бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции

Новости

Минтруд предложил упростить для граждан процесс установления инвалидности 20:11
Делом об убийстве депутата в Выборге займется центральный аппарат СК 19:47
Истребитель Су-27 отогнал самолеты США и Германии от границ РФ на Балтике 19:46
Путин поручил разработать новый нацпроект 19:39
Путин поручил готовить медиков к телемедицине 19:28
Пожар у "Земли леопарда" проверят прокуроры 19:27
Володин предложил кабмину поддержать модернизацию городского транспорта 19:22
Мишустин одобрил предложение проработать меры против убыли населения 19:18
Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов 19:08
На поддержку малоимущих семей будут выделять 400 млрд рублей ежегодно 19:02
Путин поручил поддержать детей уклоняющихся от уплаты алиментов родителей 18:40
Вышел трейлер второго сезона сериала "257 причин, чтобы жить" 18:36
Правительство направит на программу сельской ипотеки более 4 млрд рублей 18:30
Володин рассказал Мишустину о доработке проекта нового бюджета 18:18
Режиссер ремейка "Ребекки" снимет сиквел "Мега" с Джейсоном Стейтемом 18:16
Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале 18:15
"Звёздный крейсер "Галактика" перезапустят 17:50
Ученые рассказали о полезных свойствах томатного сока 17:46
Сергей Лавров провел переговоры со своим греческим коллегой 17:39
Актер Сергей Жигунов опять развелся с актрисой Верой Новиковой 17:25
Призывы к забастовкам не нанесли ущерба промышленности Беларуси 17:25
Фильм Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной роли выйдет в прокат в декабре 17:22
Белорусские пограничники не пустили в страну 595 иностранцев спортивного телосложения 17:08
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров 17:05
Для поиска жертв крушения вертолета в Вологодской области привлекли Ми-8 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 19:04
Рубрика: Экономика

Мишустин: В проект бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции

Текст: Владимир Кузьмин
В проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы предусмотрены необходимые средства на индексацию пенсий выше инфляции, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

"Аналогичным образом будут проиндексированы минимальный размер оплаты труда и прожиточной минимум, на основе которого рассчитываются многие пособия для людей в нашей стране", - заявил глава правительства в ходе обсуждения с руководством Госдумы и думских фракции главного финансового документа страны на следующую трехлетку.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Мишустин: Проект бюджета направлен на поддержку людей

Премьер подчеркнул еще ряд, на его взгляд, важных особенностей проекта. Увеличен объем финансирования для лечения высокозатратных нозологий. "Кроме того, на лечение детей с орфанными заболеваниями будет направлено более 60 миллиардов рублей", - напомнил Мишустин.

Правительство заложило ресурсы для продления программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых, что, как ожидает глава кабмина, поможет снизить затраты людей на приобретение жилья. Также предусмотрены средства на продолжение программы формирования комфортной городской среды и комплексного развития сельских территорий.

"Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями", - заверил премьер-министр. Ежегодно на их индивидуальные программы развития будет направляться 10 миллиардов рублей.

Экономика Казна Федеральный бюджет Власть Работа власти Госуправление Экономика Пенсии и пособия Правительство Председатель Правительства Повышение пенсий

Главное сегодня

Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов
Мишустин: В проект бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро
Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой