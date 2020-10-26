Мишустин: В проект бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции

В проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы предусмотрены необходимые средства на индексацию пенсий выше инфляции, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

"Аналогичным образом будут проиндексированы минимальный размер оплаты труда и прожиточной минимум, на основе которого рассчитываются многие пособия для людей в нашей стране", - заявил глава правительства в ходе обсуждения с руководством Госдумы и думских фракции главного финансового документа страны на следующую трехлетку.

Премьер подчеркнул еще ряд, на его взгляд, важных особенностей проекта. Увеличен объем финансирования для лечения высокозатратных нозологий. "Кроме того, на лечение детей с орфанными заболеваниями будет направлено более 60 миллиардов рублей", - напомнил Мишустин.

Правительство заложило ресурсы для продления программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых, что, как ожидает глава кабмина, поможет снизить затраты людей на приобретение жилья. Также предусмотрены средства на продолжение программы формирования комфортной городской среды и комплексного развития сельских территорий.

"Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями", - заверил премьер-министр. Ежегодно на их индивидуальные программы развития будет направляться 10 миллиардов рублей.