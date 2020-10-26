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26.10.2020 12:09
Рубрика: Происшествия

Мошенник в Москве выманил ювелирные изделия на 800 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Москвич захотел продать ювелирные украшения на крупную сумму. Но продажу решил осуществить не через магазин или ломбард, а с помощью частного лица.

Как сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин, в ОМВД России по району Царицыно с заявлением о мошенничестве обратился житель столицы. Со слов заявителя, знакомый завладел его ювелирными изделиями под предлогом покупки и скрылся. Ущерб составил 800 тысяч рублей.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Выяснилось, что потерпевший разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже украшений. Спустя время с ним связался его знакомый и договорился о встрече в помещении одной из аптек. Во время встречи злоумышленник сообщил потерпевшему о том, что у него есть потенциальный покупатель, который пожелал остаться анонимным. Владелец передал знакомому ювелирные изделия, и они вместе направились в один из банков для встречи с тем самым покупателем. Уже внутри кредитной организации мошенник сообщил, что заказчик якобы находится на первом этаже учреждения и ждет его для оценки и проверки драгоценностей. После этого мужчина вышел из банка и скрылся с места происшествия. Спустя время владелец ювелирки понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно совместно с коллегами из УВД по ЮАО задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался ранее судимый 47-летний житель столицы. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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