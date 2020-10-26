На форуме "Экология" подвели первые итоги реформы обращения с отходами

В Санкт-Петербурге завершился XI Международный форум "Экология". За два дня на полях форума состоялось 20 панельных и рабочих сессий, в рамках деловой программы выступили более 200 спикеров.

Пленарное заседание открыл первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, председатель общественного совета форума Николай Валуев. "В ходе нашей работы будут подведены первые итоги реализации реформы обращения с отходами. Будем говорить и о глобальном изменении климата, альтернативной энергетике, охране лесов и сохранении биоразнообразия", - сказал Николай Валуев и призвал всех участников принимать активное участие в формировании итоговой резолюции форума, которая, по его словам, стала для законодателей "крепким экспертным плечом".

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин отметил, что принятые по итогам мероприятия решения придадут новый импульс реализации востребованных инициатив. "Форум "Экология" является одной из ведущих общественных площадок, которая формирует ориентиры для государственной политики в сфере охраны окружающей среды", - заявил министр.

Особое место в деловой программе заняло первое заседание секции "Обращение с промышленными отходами" научно-технического совета по развитию химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России при участии ФГУП "Федеральный экологический оператор". В центр повестки были поставлены реформа в сфере управления отходами, мировой опыт по снижению воздействия промышленных отходов на окружающую среду, направления рециклинга, тенденции и законодательные инструменты регулирования сферы обращения с отходами индустриального производства.

Федеральная схема обращения с отходами, которую разрабатывает ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), уже создана и находится на стадии согласования. "Едва ли был в других отраслях подобный эксперимент, когда такой сложный документ надо было согласовать со всеми субъектами Российской Федерации. На данный момент схему утвердили более 60 регионов", - сообщил глава РЭО Илья Гудков.

На площадке "Молодежь за чистую страну. Тенденции экологического молодежного движения в России" эксперты обсудили привлечение молодого поколения в природоохранную деятельность.

Параллельно с блоком деловых мероприятий в экспозиционном пространстве форума в течение двух дней работала выставка лучших современных достижений для охраны окружающей среды.