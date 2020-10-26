На поддержку малоимущих семей будут выделять 400 млрд рублей ежегодно

Около 400 миллиардов рублей ежегодно заложено в проект федерального бюджета на 2021-2023 годы на поддержку малоимущих семей, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Примерно половина дефицита доходов всех малоимущих семей, которые мы рассчитываем, которые мы видим", - подчеркнул он в ходе обсуждения проекта главного финансового документа между руководством правительства, Госдумы и лидерами парламентских фракций.

Предусмотрены меры по стимулированию рождаемости. Глава Минфина выделил повышение на 23 тысячи рублей материнского капитала до 639 тысяч рублей и повышение до 484 тысяч выплаты при рождении первого ребенка.