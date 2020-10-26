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26.10.2020 06:48
Рубрика: Общество

Назван способ восстановить обоняние после COVID-19

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После заражения коронавирусом обоняние можно вернуть, если восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу, в этом помогут сосудосуживающие препараты.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Названо возникающее через несколько месяцев последствие COVID-19

Во время инфекции из-за отека ухудшается доступ к рецепторам верхней части слизистой оболочки носа. Коронавирус может токсически воздействовать на них и вызвать деградацию рецепторов и нервной ткани.

Как рассказал РБК врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев, чтобы избавиться от этого, необходимо регулярно орошать полость носа каплями, а если их нет под рукой, то раствором с морской солью, который можно сделать самому. Очень важна и нормальная влажность воздуха в помещении. Также поможет употребление витаминов группы В и поливитаминов для восстановления нервных клеток.

Немалую роль играет и правильное питание, надо пить воду в достаточном количестве, исключить никотин и алкоголь. Вовремя принятые меры способствуют быстрому восстановлению обоняния, которое некоторые пациенты с коронавирусом не смогли восстановить даже в течение полугода.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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