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26.10.2020,  
11:15
Текст:  Тимур Алимов

NI впечатлило вооружение новой российской подлодки "Волхов"

В состав военно-морского флота РФ вошла новая дизель-электрическая подлодка "Волхов" проекта 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО - Kilo II). Субмарины этого типа в США прозвали "Черными дырами" и, по мнению обозревателя издания The National Interest Питера Сучиу, они обладают "поистине впечатляющим вооружением".

"Волхов" стала второй в серии новых неатомных подводных лодок, которые строятся для Тихоокеанского флота России. Минувшим летом она прошла ходовые испытания, все погружения были выполнены успешно, системы и механизмы отработали штатно в полном соответствии с заявленными эксплуатационными характеристиками.

Как отмечает обозреватель, подлодки этого проекта предназначены для противокорабельных и противолодочных операций в прибрежных водах.

- Благодаря прочному корпусу "Черные дыры" имеют рабочую глубину 240 метров и могут погружаться на максимальную глубину до 300 метров. Дальность действия этих подлодок составляет до 7,5 тысячи миль. Они считаются одними из самых тихих подводных крейсеров в мире, при том что субмарины могут развивать скорость до двадцати узлов. Автономность плавания составляет сорок пять дней, - пишет Сучиу.

Однако наиболее поразительным, по мнению автора, является вооружение подлодки.

Фото: Минобороны РФ
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- "Волхов" несет крылатые ракеты "Калибр-ПЛ", которые запускаются из подводного положения торпедными аппаратами. Кроме того, подлодка оснащена современными радиолокационными системами, гидролокаторами и 533-мм торпедами. Это поистине впечатляющее вооружение. Вероятно, "Черные дыры" могут научиться новым трюкам, - отметил обозреватель.

Всего Тихоокеанский флот должен пополниться шестью дизель-электрическими субмаринами проекта "Варшавянка". Первым стал "Петропавловск-Камчатский", в настоящее время возводятся "Магадан" и "Уфа".

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